Гороскоп с 5 по 12 февраля по знакам Зодиака для жителей Бердска

ГОРОСКОП с 5 февраля по 12 февраля

ГОРОСКОП с 5 февраля по 12 февраля

Овен

В начале недели Овны не будут особо ранимы, а посему смогут без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не пересказывайте никому ваши ощущения, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя. До пятницы Овнов может беспокоить общение с родственниками или другими персонами, из-за которых трудно чётко спланировать свой график. Возможно участие в общественной жизни, неожиданные интересы в искусстве и активное светское общение.

Телец

В эту среду постарайтесь не брать денег в долг. Тельцам также не следует безумно стремиться вступить в законный брак – присмотритесь к избраннику или избраннице получше. Изучите его или её пристрастия и в результате удивите её или его, пригласив в совместное романтическое путешествие. В конце недели у Тельца появится возможность расширить свой круг общения, познакомиться с новыми интересными людьми дела и решить вопросы личного характера.

Близнецы

Всю первую половину недели Близнецы будут полны планов и честолюбивых надежд. Может вырасти ваше общественное положение, повысятся доходы. А работа закружит Близнецам голову. Прислушайтесь к советам бывалых людей, и бизнес пойдёт в гору. В выходные фортуна приведёт к Близнецам в дом интересных и замечательных гостей. Возможно, вы будете не только учиться на своих собственных ошибках, но и использовать опыт и рекомендации надёжных друзей.

Рак

В начале недели некоторых из Раков могут здорово огорчить. Если от расстройства всё начнёт валиться из рук, просто спокойно сядьте и тихонько подождите положительной новости. Будьте готовы действовать в любой момент и внимательно отнеситесь к любого рода предложениям. Скорость и переменчивость жизни спадёт, и Рак сможет лучше контролировать большую часть обстоятельств. В выходные уделите максимум внимания своей внешности и своему здоровью.

Лев

В начале недели Львам желательно отказаться от рискованных или авантюрных предложений, а с новаторскими идеями лучше повременить. В это время Львам подойдёт светский образ жизни: не пренебрегайте ни одним полученным приглашением, даже если предстоящее мероприятие кажется вам неинтересным и даже скучным. В середине недели возможна ссора, которая может разрушить устаревшие отношения. Но не стоит отчаиваться — одиночество Львам не грозит.

Дева

Середина недели — подходящее время для приобретения красок, кистей, карандашей и бумаги — как профессиональных, так и предназначенных для использования детьми. Отправляйтесь в магазин в среду — и вам не придётся сожалеть о том, что вы сделали данную покупку. В субботу ни при каких обстоятельствах не суетитесь. Будьте сдержаннее в словах, иначе вас могут неправильно понять. А необдуманное данное обещание близким стеснит свободу действий Девы.

Весы

Начало недели удачно для обучения или получения нового жизненного опыта. От себя и проблем не убежишь, зато с ними можно благотворно и успешно бороться и победить. Данный период благоприятен для улучшения финансового положения и налаживания личной жизни Весов. Представится возможность преодолеть ещё одну-другую ступеньку карьерной лестницы. Рекомендуется спокойно смотреть, слушать и запоминать брошенные в сердцах слова, но на расстоянии.

Скорпион

Начало недели — благоприятное время, чтобы повысить свой профессионализм, заняться самообразованием или записаться на курсы, компьютерные или английского. Вы сейчас способны очень точно разобраться в себе, сменить имидж, подкорректировать поведение и за короткий срок произвести большие личные перемены. В конце недели загляните к друзьям, и вы узнаете кое-что интересное. Наиболее благоприятными для Скорпионов днями будут суббота и воскресенье.

Стрелец

В начале недели рекомендуется обратить особое внимание на своё здоровье. Откажитесь от физического труда. Если на эту неделю у некоторых из Стрельцов запланирована дальняя поездка, четверг будет лучшим днём для того, чтобы отправиться в путь. Это хорошее время, чтобы начать процесс обучения, записаться на курсы, активизировать контакты. На работе проблемы могут привести к неожиданным переменам. В пятницу постарайтесь завершить все сложные дела.

Козерог

В начале недели Козерогам желательно более углублённо пересмотреть ранее начатые проекты, связанные как с делами, так и с домашними заботами. И перейти либо к действиям, дающим вашим планам новый импульс, либо полностью отстраниться в случае обнаружения сомнительных моментов. Это время как нельзя более способствует лишь творческим порывам. И сложные дела будут иметь негативные последствия, а выбраться из неурядиц Козероги смогут в конце недели.

Водолей

Первая половина недели принесёт Водолеям больше положительного в личные взаимоотношения. В это время между вами и объектом симпатии может возрасти доверие, либо взаимодействие станет более чувственным. Вы сможете лучше понимать друг друга, что будет способствовать укреплению и развитию вашей пары. В деловой жизни наметится подъём на иной уровень развития, к новым делам и планам. В пятницу можно восстановить контакт с дальними родственниками.

Рыбы

В общении со своей второй половиной нужно стараться держать свои эмоции на привычном уровне, иначе опекой и чрезмерной заботой сможете утомить партнёра.То же самое касается и вас – Рыбам могут повстречаться люди, которые удивят своим внешним проявлением эмоций. Слушайте партнёра внимательно, переспрашивайте, если понадобится: главное— исключить факт разной трактовки одних и тех же произносимых слов, важно, чтобы вы правильно понимали друг друга.