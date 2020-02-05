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Сортирующие мусор жильцы смогут снизить плату за него, получив право на вычет

19:26 05.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Граждане, разделяя мусор, частично выполняют работу регионального оператора. Мусор становится не отходами, а сырьём, который регоператор продаёт и получает за это деньги.

Сортирующие мусор жильцы смогут снизить плату за него, получив право на вычет
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Сюжет: Мусорная реформа
Сортирующие мусор жильцы смогут снизить плату за него, получив право на вычет

Сортирующие мусор жильцы смогут снизить плату за него, получив право на вычетКак при домовой территории огородить помойку и закрыть ее на замок ?Ещё 143 новостей

— Совершенно справедливое замечание, ведь граждане, разделяя мусор, частично выполняют работу регионального оператора. Мусор становится не отходами, а сырьём, который регоператор продаёт и получает за это деньги. Значит, должен поделиться, — говорит председатель Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. — Госдума предложила стимулировать граждан рублём — предоставлять вычет из платежа тем, кто занимается раздельным сбором. И нам удалось получить поручение председателя правительства Минприроды проработать механизм возврата средств гражданам. Но как людям доказать, что они сортируют мусор? К сожалению, по каждой квартире это сделать невозможно. Минприроды будет ориентироваться на многоквартирный дом, который оборудован контейнерной площадкой с баками для раздельного мусора. Предполагается, что его жильцы разделяют мусор и имеют право на вычет. Более совершенного механизма предложить пока нельзя, но это первый шаг, который надо сделать.

Источник: АиФ

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