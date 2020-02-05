Сортирующие мусор жильцы смогут снизить плату за него, получив право на вычет

Лебедевцы сами вывозили мусор на свалку

— Совершенно справедливое замечание, ведь граждане, разделяя мусор, частично выполняют работу регионального оператора. Мусор становится не отходами, а сырьём, который регоператор продаёт и получает за это деньги. Значит, должен поделиться, — говорит председатель Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. — Госдума предложила стимулировать граждан рублём — предоставлять вычет из платежа тем, кто занимается раздельным сбором. И нам удалось получить поручение председателя правительства Минприроды проработать механизм возврата средств гражданам. Но как людям доказать, что они сортируют мусор? К сожалению, по каждой квартире это сделать невозможно. Минприроды будет ориентироваться на многоквартирный дом, который оборудован контейнерной площадкой с баками для раздельного мусора. Предполагается, что его жильцы разделяют мусор и имеют право на вычет. Более совершенного механизма предложить пока нельзя, но это первый шаг, который надо сделать.

Источник: АиФ