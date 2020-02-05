Как при домовой территории огородить помойку и закрыть ее на замок ?

Если жители дома приняли такое решение, то управляющая компания должна будет подчиниться. Скажут поставить кодовый замок, значит, УК должна его установить. Скажут, что готовы оплачивать дополнительно охранника около мусорки, значит, будет выполнено такое решение.

Экоконтейнеры представляют собой баки с четырьмя отверстиями: для удобного пользования взрослым и детям

Некоторые жители многоэтажек закрывают помойку на кодовый замок. Такие меры жильцы вынуждены принимать из-за того, что контейнерная площадка слишком быстро переполняется: отходы подбрасывают жители соседних домов, а также сотрудники находящихся рядом торговых точек и других организаций, перекладывающие таким образом расходы по вывозу мусора на плечи жильцов близлежащих многоквартирных домов.

В настоящее время стоимость сбора и вывоза мусора рассчитывается в зависимости от тарифа регионального оператора и норматива образования мусора. В разных регионах нормативы отличаются: где-то их привязывают к площади дома, где-то — к числу проживающих людей. В Минприроды ранее заявили, что подготовили проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объема.

Законно ли закрывать помойку на замок?

По словам ведущего эксперта по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктора Федорука, решение о закрытии помойки выносится на общем собрании жильцов, и если собрание постановило установить замок, то это вполне законно. «Если жители дома приняли такое решение, то управляющая компания должна будет подчиниться. Скажут поставить кодовый замок, значит, УК должна его установить. Скажут, что готовы оплачивать дополнительно охранника около мусорки, значит, будет выполнено такое решение. Но нужно разумно подходить к решению данного вопроса, чтобы не было такого, что кому-то будет неудобно. Кодовый замок — это одно из решений, которое позволяет жильцам пользоваться своей площадкой. У соседнего дома должна быть своя площадка для вывоза мусора. Если жильцам дома ближе выносить мусор на чужую площадку, то они могут обратиться в УК с просьбой перенести баки в удобное место, чтобы не пользоваться чужими. Просто отгонять людей из соседних домов — это не решение проблемы», — говорит Федорук.

Как рассчитывается необходимое количество контейнеров?

Контейнеры должны вмещать отходы, которые образуются за определенный период. Для определения необходимого количества мусорных баков в расчет берутся следующие параметры: объем отходов, которые собираются на участке в течение одного года, частота вывоза мусора за сутки, объем одного мусорного контейнера и коэффициенты, которые учитывают количество ремонтируемых контейнеров. Для жилых домов норму твердых бытовых отходов считают на одного человека, для государственных учреждений (больниц, музеев, библиотек) — на одного посетителя, в офисных зданиях — на одного работника.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, одна площадка с баками должна обслуживать территорию от 30 000 до 31 500 кв. м. На площадке разрешают устанавливать не более пяти контейнеров. Расчет количества мусорных баков ведется жилищно-коммунальными компаниями исходя из количества жителей.

Где могут размещаться площадки с мусорными контейнерами?

Согласно п. 2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

В Москве существуют Правила размещения мусорных контейнеров и бункеров-накопителей во дворах. Согласно этим правилам, контейнеры для мусора устанавливаются на специально оборудованных площадках. Мусорные баки нельзя ставить на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов. В исключительных случаях допускается временная (на срок до одних суток) установка на дворовых территориях бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных работ при отсутствии оборудованных площадок для установки таких накопителей возле конкретного дома.

Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1,0-1,2 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Также допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа.

Источник: АиФ