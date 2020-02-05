Нападение на врача: Штраф в 10 тыс. рублей за драку в кабинете нарколога ЦГБ Бердска получил Вячеслав Смирнов

Посетитель больницы намерен обжаловать решение суда. И у него есть на это время — до 13 февраля. Мужчина уверен, что «все это ложь», а суд не учел доказательств в его защиту.

Вячеслава Смирнова суд признал виновным в нападении на врача

— Вячеслав Смирнов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в мировом суде Бердска сегодня, 5 февраля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», судья мирового суда Бердска Людмила Леоненко вынесла приговор 44-летнему Вячеславу Смирнову 3 февраля. На скамье подсудимых он оказался из-за потасовки в кабинете врача-нарколога Константина Фалалеева 28 июня 2019 года.

В тот летний день в кабинет к врачу ворвался Вячеслав Смирнов, чтобы «защитить» сестру, работающую в отделении наркологии. После этой встречи врачу диагностировали сотрясение мозга и множественные царапины. Он находился на больничном. Его оппонент Вячеслав Смирнов также находился на лечении в травматологическом отделении бердской ЦГБ. По словам Вячеслава Смирнова, причиной его визита к нему оказалось избиение его сестры.

Шкаф, стол, стулья, компьютер — все в кабинете было перевернуто. Все в кровище, за дракой наблюдали медсестры, родственницы Смирнова. Сотрудников наркологического отделения бердской ЦГБ и посетителя разнимал медперсонал. До этого они вызвали на подмогу правоохранителей. Обе стороны инцидента написали заявление в полицию.

Драка закончилась уголовными делами. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Главном управлении МВД по Новосибирской области, по результатам проведенных судебно-медицинских экспертиз установлено, что Константину Фалалееву причинен легкий вред здоровью. Именно поэтому дело ушло в мировой суд Бердска. По данному факту также возбуждено уголовное дело, но по признакам преступления оно квалифицированно по части 1 статьи 112 УК РФ.

В суде Вячеслав Смирнов пытался доказать, что Константин Фалалеев сам себя ударил по лицу, тем самым причинив себе телесные повреждения на рабочем месте. Но в ходе судебного разбирательства, судья Людмила Леоненко допросила всех свидетелей инцидента, которые подтвердили слова врача.

Стоит отметить, что приговор вступит в законную силу через 10 дней — 13 февраля. Однако Вячеслав Смирнов намерен обжаловать решение суда.

— Это все ложь. Суд не учел представленные доказательства. Конечно, я буду обжаловать это решение. У меня есть 10 дней. Сумму штрафа называть не буду, — прокомментировал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Смирнов сегодня, 5 февраля.