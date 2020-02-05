На 10 лет сажать в тюрьму предложили в России за задержку зарплаты

Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность признать это преступлением средней тяжести, а не небольшой, как сейчас.

Наказание, вероятно, будет ужесточено

Рекомендация проработать вопрос о внесении изменений в уголовное законодательство зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Специалистам Следственного комитета и МВД предстоит рассмотреть вопрос о том, стоит ли отнести действия, предусмотренные первой и второй частями ст. 145.1 УК («Невыплата зарплаты…») к преступлениям средней тяжести, а те, о которых идет речь в третьей части, — к тяжким.

Сегодня за частичную невыплату зарплаты, а также пенсий, стипендий и пособий на протяжении свыше трех месяцев руководителю организации или ее филиала грозит до года лишения свободы (ч. 1 ст. 145.1). За полную невыплату свыше двух месяцев можно отправиться в колонию на срок до трех лет (ч.2 той же статьи). Согласно идее правительственной комиссии, эти действия необходимо квалифицировать как преступления средней тяжести — в этом случае срок может быть увеличен до пяти лет тюрьмы. По этой же логике, если невыплаты повлекли тяжкие последствия, руководителю должно грозить до 10 лет лишения свободы вместо нынешних двух–пяти лет (ч. 3 ст. 145.1).

Стоит отметить, что за перечисленные преступления предусмотрены и другие виды наказаний — штрафы до 0,5 млн рублей, общественные работы сроком до трех лет и дисквалификация до пяти лет. Также в УК оговорено, что руководителя накажут лишь в случае, если выплаты не были перечислены сотрудникам из корыстных или личных интересов. Те, кто совершил преступление впервые, могут и вовсе избежать ответственности, если в течение двух месяцев после возбуждения уголовного дела задолженность по зарплате будет погашена.

В пресс-центре МВД «Известиям» сообщили, что комментировать идею ужесточения наказания за невыплату зарплаты пока преждевременно. Головной исполнитель по этому вопросу — Следственный комитет, туда министерство и направит свою позицию, когда она будет сформулирована, пояснили в ведомстве. «Известия» направили запрос в СК с просьбой прокомментировать предложение правкомиссии.

Минтруд, в свою очередь, пока не знаком с подробностями инициативы, сообщили в пресс-службе ведомства.

По каким причинам в правительственной комиссии был поднят вопрос об ужесточении наказания за невыплату зарплат, в протоколе ее заседания не уточняется. По данным официальной статистики, на 1 декабря прошлого года российские работодатели суммарно задолжали сотрудникам 2,9 млрд рублей — на 20% больше, чем на 1 января 2019-го. Получения заработанных денег ждали 43 тыс. работников, в среднем по 67 тыс. рублей на человека.

Усиление наказания может способствовать более активному погашению руководителями долгов перед сотрудниками, предполагает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

— Уголовная ответственность за невыплату зарплаты необходима прежде всего для решения социальной задачи: укрепления гарантий получения людьми заработанных денег. Для повышения тяжести этого состава преступления достаточно предусмотреть, чтобы максимальное наказание по этой статье превышало три года, — пояснил он.

С января по июнь прошлого года по ст. 145.1 УК были осуждены 124 человека, сообщил Владимир Груздев. В основном осужденным назначались штрафы, добавил он. При этом 330 человек воспользовались возможностью избежать наказания, погасив долг перед сотрудниками.

Изменение тяжести преступления неминуемо связано с увеличением срока наказания, подтвердила верность трактовки «Известий» и руководитель практики уголовного и административного права юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская. При этом не исключено, что нижний предел санкции останется неизменным, отметила она.

Нововведение увеличит и срок давности привлечения к уголовной ответственности, отметила Алена Зеленовская. Сегодня к началу судебного разбирательства срок зачастую уже заканчивается, и это позволяет виновному избежать наказания, пояснила эксперт. В России гражданина можно привлечь к ответственности в течение двух лет по нетяжким делам, в течение шести лет — по преступлениям средней тяжести и 10 лет — по тяжким.

Увеличение сроков вряд ли будет способствовать скорому погашению долгов по зарплате, считает вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Предложенные властями санкции вряд ли можно считать соразмерными преступлению, также отметил он. Впрочем, и действующая практика наложения штрафов, которые направляются в государственный бюджет, а не на выплату зарплат, вряд ли эффективна, считает Федор Прокопов.

За 11 месяцев 2019 года Роструд добился погашения задолженности по зарплате в 13,1 млрд рублей перед более чем 500 тыс. работников, сообщили в пресс-службе ведомства. Также инспекторы провели 29 тыс. проверок, связанных с оплатой труда. Они обнаружили 68 тыс. нарушений, из которых 13 тыс. относятся к задолженностям по зарплате.

Источник: Известия