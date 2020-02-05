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Контрафактные сигареты из Сербии по маршруту Рубцовск-Бердск провозят в Россию

21:29 05.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Табак приезжает по маршруту следования алматинского поезда, поэтому Бердск тоже есть в исследованиях. Но это проблема приграничных регионов. С контрафактом будут бороться маркировкой.

Контрафактные сигареты из Сербии по маршруту Рубцовск Бердск провозят в Россию
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Принял участие в заседании круглого стола «инвестиционное развитие Бердска» заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин 4 февраля.

По его словам, очень важно доносить информацию о развитии потребительского рынка в регионе. Ведь на сегодняшний в день в торговли работает больше 200 000 человек. Наш регион занимает первое место в торговле в Сибирском федеральном округе с точки зрения занятости населения.

Как отметил замминистра, наболевшая тема, которая очень часто всплывает в различных аудиториях, это тема маркировки товара. Министерство промышленности региона получило большое количество жалоб, когда внедрялась маркировка табачной продукции. Сегодня товарооборот табачной продукции, а он считается вместе с пищевой продукцией, порядка 4%.

— Есть интересный момент, он связан с нелегальным оборотом табака. Есть очень много исследовательских компаний, которые делают замеры, чтобы узнать, где больше всего появляется контрафактного табака. Весь контрафактный табак приходит из Сербии, из нее в страны европейского экономического сообщества. Соответственно, через Казахстан он заходит в Россию. Благодаря исследованиям мы видим город, где очень много незаконного табака — это Рубцовск. Табак идет по маршруту следования алматинского поезда, поэтому Бердск тоже есть в этих исследованиях. Но это проблема приграничных регионов — Ростов, Кабардино-Балкария, Осетия, Новосибирская область. Все, кто так или иначе граничит с другими странами, — рассказал Максим Константинович.

Буквально в течение некоторого времени все товары будут маркироваться. Это нужно для того, чтобы исключить контрафакт, уверен замминистра.

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