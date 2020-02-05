С 6,5 до 8 лет принимают детей в первый класс в Бердске

Директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова рассказала, что согласно закону об образовании в первый класс зачисляются дети в возрасте от шести лет и шести месяцев до восьми лет.

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Когда ребенку исполняется 6 лет, у родителей появляются вопросы, связанные с поступлением в школу. В каком возрасте принимают детей в первый класс — рассказала директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

— Получение начального образования начинается по достижении возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет,- констатировала специалист.

Для приема ребенка в первый класс подается заявление, и для детей, проживающих на закрепленной территории родители предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Автор видео Елена Белоусова

