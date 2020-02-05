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Оцепила здание «Сбербанка» полиция с автоматами в Бердске. Там нашли бесхозную сумку

20:46 05.02.2020 Фото: Читатель "Курьер. Среда. Бердск"
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Всех посетителей срочно вывели из здания, вооруженные полицейские дежурят на месте.

Оцепила здание «Сбербанка» полиция с автоматами в Бердске. Там нашли бесхозную сумку
Сейчас в банк никого не пускают

В Сбербанке на улице Островского нашли бесхозную сумку, об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил очевидец.

Он добавил, что отделение банка оцепили примерно в 15 часов. Всех посетителей срочно вывели из здания, сейчас туда никого не пускают. Очевидец также рассказал «Курьер. Среда. Бердск», на место происшествия не стали вызывать кинологов с собакой и другие оперативные службы. Тем не менее, сейчас на месте происшествия дежурят сотрудники полиции с автоматами.

— Информацию подтверждаем. В отделении банка была оставлена сумка с личными вещами. Сотрудники банка сработали оперативно и вызвали экстренные службы. Незамедлительно была произведена эвакуация людей. По результатам проверки ничего подозрительного обнаружено не было. В настоящее время работа отделения восстановлена, обслуживание клиентов осуществляется в штатном режиме, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк.

Что произошло в банке — читайте подробности в ближайшее время.

Оцепила здание «Сбербанка» полиция с автоматами в Бердске. Там нашли бесхозную сумку
Оцепила здание «Сбербанка» полиция с автоматами в Бердске. Там нашли бесхозную сумку
Оцепила здание «Сбербанка» полиция с автоматами в Бердске. Там нашли бесхозную сумку
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От редакции

Найдут бомбу?

Аноним, 05 февраля 2020 16:49
Бабушка авоську пади забыла
гость, 05 февраля 2020 19:39
любую подозрительную находку должны проверять спецслужбы по всем правилам безопасности. так что сотрудники молодцы, все правильно сделали. а людям нужно быть внимательнее к своим вещам, чтобы спецслужбам не пришлось выезжать на ложный вызов.

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