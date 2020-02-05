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Изуродовала лицо стая бездомных собак 4-летней девочке в Красноярском

17:15 05.02.2020 Фото: Radiokp.ru
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На улице бездомные животные окружили детей, а после набросились на ребенка. Мальчику удалось пинками отогнать их.

Изуродовала лицо стая бездомных собак 4 летней девочке в Красноярском
Сейчас следователи проводят проверку

В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в Ачинске от укусов бездомных собак пострадала 4-летняя девочка. По данному факту ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка(ранее родители обращались в полицию, проверка завершена).

По предварительным данным, 26 января 2020 года в Ачинске бродячие собаки напали на 4-летнюю девочку в то время, как она отправилась гулять со старшим братом. На улице бездомные животные окружили их, а после набросились на ребенка. Мальчику удалось пинками отогнать их. В результате девочке наложили несколько швов на лице, сейчас ребенок находится дома, ее состояние здоровья не внушает опасений. Местные жители сообщают, что регулярно видят бездомных собак в районе улицы Красноармейской города Ачинска.

В настоящее время следователю предстоит опросить должностных лиц администрации г. Ачинска, ответственных за контроль по содержанию безнадзорных животных, также родителей пострадавшего ребенка, выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю

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