Извинилась перед Иваном Голуновым за преследование Генпрокуратура

Голунов сообщил, что ему об извинениях ничего не известно.

Ивану Голунову подкинули наркотики

Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Прокуратура Западного административного округа г. Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Голунов сообщил, что ему об извинениях ничего не известно. «Никто не извинился. Извинения приносятся письменно в течение одного месяца с момента вынесения постановления о прекращении уголовного преследования», — написал адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале.

Кроме того, как пояснил защитник, извинения должен приносить прокурор, надзирающий за делом. Постановление о прекращении уголовного преследования Голунова вынесли в Главном следственном управлении столичного главка МВД, а надзор осуществлял прокурор Москвы, затем дело передали в Следственный комитет с надзором Генпрокуратуры. Прокуратура ЗАО надзирала только за возбуждением дела до его передачи в МВД, добавил Бадамшин.

3 февраля Бадамшин сообщил, что Генпрокуратура не извинилась перед Голуновым, передав этот вопрос в прокуратуру Москвы, которая, как отметил защитник, не осуществляет надзор за делом Голунова.

В июне 2019 года Голунова задержали по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Дело вызвало общественный резонанс, и спустя несколько дней дело против журналиста было прекращено.

Дело против полицейских, участвовавших в задержании журналиста, возбудили только в конце года. По версии следствия, пятеро экс-сотрудников МВД подбросили журналисту наркотики в рюкзак и квартиру. В январе суд отправил их под стражу.

Источник: РБК