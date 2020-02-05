«Возите с собой дрова»: Водитель обвинил возмущенную холодной маршруткой №18 пассажирку в бесплатном проезде в Бердске

Маршруточник объяснил свои слова о дровах шуткой. Пассажирка в шоке от его интерпретации конфликта. Она заверяет, что заплатила за проезд сполна. Скоро старых «Газелей» на останется не бердских маршрутах.

Старых «Газелей» в Бердске практически не осталось на городских маршрутах

4 февраля нашли водителя, который, по мнению пассажирки маршрутки №18, нахамил в минувшую пятницу ехавшим с вокзала до санатория «Рассвет» в Бердске. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Лариса, пересевшая в маршрутку с электрички 31 января в 6.30, возмутилась тем, что на претензии пассажиров о холодном салоне, водитель заявил: «Возите с собой дрова».

— Мы спросили, почему не работает печка в салоне. Водитель ответил: «Возите с собой дрова», — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» в субботу Лариса, которой «посчастливилось» накануне дважды прокатиться в «раздолбанной маршрутке» с незакрывающимися плотно дверями, по ее оценке, и в прокуренном салоне. — Я не думаю, что машину в таком ужасном состоянии можно выпустить на линию. Может, она нелегально ходит? Внешне во всяком случае она кажется неисправной. В других маршрутках тепло прямо по ногам идет.

Установить, кому принадлежит «Газель», по мнению Ларисы, легко, поскольку на всех автобусах установлена система ГЛОНАСС. И не только частный перевозчик, получивший разрешение эксплуатировать маршрут, но и транспортный отдел мэрии должны обратить внимание на «форменное безобразие». Так и случилось.

Уже в понедельник, 3 февраля, начальник транспортного отдела горадминистрации Надежда Нятина начала расследование. Отреагировать на жалобу в СМИ ей поручил глава Бердска Евгений Шестернин на традиционной планерке, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Дело в том, что на 18-м маршруте работают пять перевозчиков — в общей сложности 14 машин.

Владельцы маршруток в один голос в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» заявили, что совсем старые и неисправные машины на линию не выпускают ни в коем случае. Тем не менее старший маршрута Павел Овсянников выяснил, кому принадлежит маршрутка №18, на которую пожаловалась пассажирка. Это Сергей Овчинников, один из наиболее опытных частных перевозчиков Бердска. Впрочем, у его водителя своя версия случившегося ранним утром в последний день января.

За рулем маршрутки, забиравшей людей на вокзале с прибывшей в 6.30 черепановской электрички был 61-летний Василий Комов. В свое время он тоже был перевозчиком на бердских маршрутах, но недавно оставил этот бизнес и сам стал водить. По словам Татьяны Неустроевой, диспетчера Овчинникова, Комов очень добросовестный и уравновешенный человек и никогда не позволил бы себе хамства с пассажирами.

По его версии, как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Викторовна, одна из пассажирок сама вела себя агрессивно, с порога начала высказывать недовольство холодом в салоне. Хотя там, по словам Василия Комова, было не менее 18 градусов тепла. Он сам сидел в тонкой кофте и не мерз. Возможно, машина еще не прогрелась, так как на конечной остановке «Вокзал» маршрутка стоит не более 5 минут.

Кроме того, по словам Неустроевой, возмущенная пассажирка, дескать, вышла, не рассчитавшись:

— Водитель мне рассказал про инцидент. А он практически никогда не спорит с пассажирами — уже в возрасте. В его машине я не скажу, что холодно — температура 18-20 градусов. Двигатель всегда работает. По его словам, пассажирка сразу начала фыркать, вести себя агрессивно. На вопросы, почему холодно, он шуткой ответил, что, мол, дров еще не подбросил. Выходя из маршрутки, она бросила на кресло 5 рублей со словами: «Больше вы не заслужили». У нас не служат, а работают за деньги. Если вы сели, вы обязаны рассчитаться. А она проехала бесплатно. Видимо, пассажирка уже зашла в салон с плохим настроением. А потом раздула историю.

Несмотря на такие объяснения, Сергей Овчинников снял Комова с маршрута, провел дополнительный инструктаж, составил приказ.

Лариса в ужасе от той интерпретации конфликта, которую выдвинул водитель. Она категорически с ней не согласна.

— Я говорила с выходящими вместе со мной на «Рассвете» женщинами между собой о том, что можно вообще не рассчитываться. Но заплатила, как положено, 25 рублей, несмотря на хамство! При мне все рассчитались! Видимо, водитель воспринял наши претензии о холоде как шутку. Но нам, пассажирам, ехать 25 минут через весь город и мерзнуть, было совсем не весело, — ответила Лариса. — Я считаю, что в мороз такую машину вообще нельзя выпускать на линию. Мы не повернулись посмотреть госномер маршрутки, потому что все были в шоке. Только вспомнили потом, что был пожилой водитель в меховой кепке.

Она уверена, что водитель намеренно не включал печку, чтобы сэкономить на топливе. Опытные автомобилисты это опровергают, предполагая, что в старых «Газелях» установлена маломощная печка, КПД которой не хватает на прогрев всего салона в морозы.

Павел Овсянников пояснил, что с водителя в случае жалоб пассажиров берут объяснение, происходит «разбор полетов». Всем курить в кабине категорически запрещено.

По словам диспетчера, проблем с количеством машинами на маршруте №18 сейчас нет: ежедневно на линию выходят 10 автобусов с интервалом 5-7 минут. Частные перевозчики поменяли на новые большинство единиц транспорта. Осталось три старые «Газели», которые тоже снимут в ближайшее время.

— Предприниматели решили ставить на этот маршрут «Нексты», они окупятся лет через 7. Сейчас один такой автобус стоит около 1,7 млн рублей, с кредитом — далеко за 2 млн. Но маршрут для предпринимателей «своеобразный». Ездят на 18-х маршрутках только утром и вечером, а пробег длинный. Большие машины туда запускать не имеет смысла. Поэтому сейчас частные перевозчики прорабатывают вопросы оптимизации, — поделилась Татьяна Неустроева.

То, что произошла серьезная замена подвижного состава у частных перевозчиков, что старых «Газелей» в городе практически не осталось, подтвердила «Курьер. Среда Бердск» начальник транспортного отдела Надежда Нятина.

— Я прошу пассажиров: если есть какие-то претензии, обращайтесь сразу в наш отдел (тел. 2-00-97), сообщите госномер маршрутки. При конкретных жалобах мы приглашаем перевозчика, водителя и разбираемся по факту, — прокомментировала Надежда Валерьевна.