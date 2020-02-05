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Обглодали труп без вести пропавшего жителя Омска дикие звери

18:15 05.02.2020 Фото: om1.ru
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73-летний пенсионер пропал из Большекулачинского дома-интерната 15 ноября 2019 года. Его нашли более чем через год в труднодоступной местности.

Обглодали труп без вести пропавшего жителя Омска дикие звери
Следователи устанавливают личность погибшего

73-летний пенсионер пропал из Большекулачинского дома-интерната 15 ноября 2019 года. По информации следователей, мужчина злоупотреблял спиртными напитками, поэтому спрятал запас спиртного в лесу. В этот день он пошел искать заначку, но, вероятно, заблудился в густом лесу возле поселка и не смог найти дорогу обратно.

В интернате организовали поиски мужчины, но они не принесли результата. Обглоданное дикими животными тело нашли омичи. Отец и сын отправились на охоту и обнаружили его в лесном массиве межу деревней Малахово и поселком Дачный. Покров лица погибшего до костей был обглодан дикими животными.

СУ СК России по Омской области:

— В связи с труднодоступностью местности следователем был осуществлен выезд на специальной технике граждан. В ходе осмотра тела и одежды было установлено, что это пропавший пенсионер. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре судмедэкспертом не обнаружено.

Сейчас специалисты проводят судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти мужчины и отождествления его личности.

Источник: om1.ru

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