«Мне было больно, а теперь приятно»: Занимается анальным сексом с «игрушками» на камеру ради денег житель Бердска

Мужчина пережил тяжелую депрессию после развода. В поисках работы, он наткнулся на вакансию вебкам-модели. В месяц его доход составляет около 150 тыс. рублей. за показ пяток москвичке он заработал 5 тыс. рублей.

Мужчина пережил измену и развод, а после нашел необычную работу

Зарабатывает деньги в интернете нестандартным способом 33-летний житель Бердска. Мужчина, который пожелал остаться инкогнито, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», как он оказался в порноиндустрии. Алексей (имя вымышленное — прим. ред), прожил в браке с любимой женщиной 7 лет. Но однажды, зайдя в соцсети своей супруги, он уличил ее в измене. Тогда жизнь Алексея круто изменилась.

Жизнь после брака

— Моя жизнь перевернулась после развода с супругой. Я впал в депрессию. Не выходил из дома. А в ноябре 2019 года я случайно наткнулся на заработок в этой сфере. Я очень сильно был удивлен, что этим могут заниматься и парни помимо девушек. Только я не учел одного момента — кто попадает в интернет, остается там навсегда, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей сегодня, 5 февраля.

С ноября 2019 года мужчина зарабатывал на жизнь, общаясь с зрителями по web-камеру, показывая онлайн то, что желают клиенты. По словам Алексея, в этот бизнес он пришел не только за заработком, но и из-за интереса. В тот момент ему захотелось попробовать чего-то необычного.

— Основная моя деятельность, если так можно сказать, это запись видеороликов под заказ. Я познакомился через этот сайт с фотографом, который занимается продажей видеороликов на Запад. Он предложил мне условия и я согласился с ним работать. Мне нужно записать видеоролики в женском образе, — говорит бердчанин.

Работодатель предоставил «подчиненному» расписку, которую Алексей заполнил. В начале каждого ролика он должен показывать свое лицо на фоне этого документа. Таким образом мужчина откажется от авторских прав на ролик.

— По условиям там минимум — создавай свой сценарий, делай, что хочешь. Но должно получиться все предельно естественно. Это ролики, где участвую только я, но с игрушками, — уточняет мужчина.

После того, как ролик будет оценен, за него заплатят. Расценки разные — от 15 до 30 долларов за ролик. По словам Алексея, в эту категорию попадают «обычное» видео. За 15-минутный ролик в женском образе Алексей получит от 150 до 300 долларов.

— Парней мало кто смотрит. Доходы не такие, как у девушек. К тому же большой удар приходится на психику. Сексуальные предпочтения очень сильно страдают от этого. Просят абсолютно разное. Я женщине из Москвы показывал полчаса в web-камеру ступни. Она мне заплатила 5000 рублей. Из самого простого, без особых извращений, это просили показать, как я хожу в туалет. Самое извращенное — связанное с калом. Но я этого выполнять не стал, — делится Алексей.

Он рассказал, что работа онлайн по web-камере не так проста. За каждую минуту работы в привате начисляются деньги, так называемые токины. Одна минута — 5 центов или 1,15 рублей.

— Чем дольше ты удерживаешь зрителя, тем больше ты зарабатываешь денег. Так работает эта система. Я работаю с телефона. На этом ресурсе нет высоких требований в плане видеокамеры. По началу мне было не по себе, было больно, мне это не нравилось. Но сейчас я привык. И это стало доставлять удовольствие, — признается мужчина.

При этом Алексей придерживается традиционной ориентации, его привлекают только девушки. Но за последнее время его работы большинство просили анальный секс с игрушками. Ведь 95% аудитории — это геи. Девушек на ресурсе крайне мало.

Стоит отметить, что за первый месяц работы Алексей заработал около 150 000 рублей. Но как только он стал меньше работать онлайн, его доходы упали. Зарплата за январь составила около 50 000 рублей. Мужчина уверяет, если снимать в день по одному ролику в день, то за 15 минут съемок можно заработать 1000 рублей.

Что потом

В планах у Алексея — уехать из Бердска. По его словам, именно благодаря работе по web-камере, у него появилось много знакомств и возможностей. Звонили даже из Калифорнии с предложением о работе. В порноиндустрии. Но он отказался.

-Практически по всему миру у меня клиенты. Хочу переехать жить в Новосибирск к семейной паре. Было такое приглашение. У меня работа всегда с собой, если я буду заниматься и дальше этой работой, то я вполне смогу себя обеспечить. Новая семья не будет против, мы там и познакомились, — рассказывает мужчина.

Мужчина признается, работает, когда не спят СНГ и Европа.

Семья в шоке

Родителей, близких друзей и даже бывшую супругу Алексей познакомил со своей работой. Но без подробностей.

— Если потом что-то всплывет, чтобы для них это шоком не было, поэтому рассказал. Понятно, что они все равно будут шокированы. Но сейчас они хотя бы знают, что я показываю ноги женщинам по web-камере, — объясняет бердчанин.

У Алексея две дочери. Но он надеется, что они никогда не узнают о работе своего папы:

— Кончено, риск высокий, но я не хочу, чтобы они узнали об этом. Меня это совсем не красит.

Алексей родился и вырос в Бердске. Всю свою молодость он трудился, любил жену и воспитывал дочерей. На вопрос «Курьер. Среда. Бердск», хотел бы он вернуться на привычную для многих горожан работу, он отвечает: трудовая на руках, опыт работы богатый, если с деньгами будет тяжко, он выйдет на обыкновенную работу.

— В плане усилий, это самые легкие деньги в моей жизни. Но в плане того, как себя чувствуешь после этого, что на девушек смотришь, как на кусок мяса, вот это тяжело морально, — делится Алексей.

Сейчас у модели web-камеры есть девушка, с которой Алексей познакомился случайно в одном из магазинов Бердска. Она знает, чем зарабатывает на жизнь ее избранник.

-Именно из-за девушки я ухожу из приватных онлайн встреч. Буду снимать видеоролики. Но для этого нужно создать женский образ. Мне необходима помощь в макияже, прическе, маникюре и женской одежде. На данный момент для меня это неподъемная сумма, хоть она и не очень большая. С такой просьбой мало к кому можно обратиться, мало кто это поймет. Я это не афиширую, — признается бердчанин.

Если вы, вдруг, решили откликнуться на призыв Алексея и помочь ему с созданием женского образа, то вы можете написать на почту сайта «Курьер. Среда. Бердск» bkurer@mail.ru или позвонить по телефону — 8383-41-3-00-10.