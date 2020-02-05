Помог и уехал: получила удар в грудную клетку бабушка 73 лет неизвестным автомобилем на ул. Островского в Бердске

Объявлен розыск виновного и очевидцев. Водитель отвез старушку в поликлинику, а затем и домой. Мужчина оставил свой номер телефона, но бабушка его потеряла. Инспекторы ГИБДД надеются на совесть виновного, что он заявит о себе.

Сбил бабушку мужчина на ул. Островского в Бердске

Сбил неизвестный водитель бабушку 1946 года рождения 29 января на ул. Островского в Бердске. Информация о розыске водителя размещена в социальных сетях. Как рассказывают правоохранители мужчина после происшествия привез бабушку 73 лет в поликлинику, где ей оказали первую помощь. Затем он отвез ее домой и даже оставил свой номер телефона. Но старушка случайно его потеряла. Теперь инспекторы полагаются на совесть сбившего, что он даст о себе знать.

ДТП произошло в 10.45 29 января. Оперативный дежурный в областном ГИБДД рассказал «Курьер. Среда. Бердск» подробности.

— По сообщению из медучреждения поступила информация о том, что неустановленный водитель двигался по ул. Островского в сторону ул. Ломоносова и у дома №35 совершил наезд на пешехода, который шел по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей оказалась женщина 1946 года рождения. Ей поставили диагноз ушибы мягких тканей грудной клетки, — рассказал дежурный 5 февраля.

В социальных сетях размещен телефон с розыском виновника ДТП и очевидцев происшествия. Если вам что-то известно о ЧП звоните по тел.: 8-913-914-43-49.