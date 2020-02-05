05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Украли освещение 60 км улиц за год расхитители электроэнергии в Бердске. 1 км стоит 1 млн рублей

18:45 05.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

Город платит 60 млн рублей за несакционированное использование электричества. Мэр Евгений Шестернин попросил членов Общественной палаты заняться этой проблемой.

Украли освещение 60 км улиц за год расхитители электроэнергии в Бердске. 1 км стоит 1 млн рублей
Магистральные улицы Бердска имеют хорошее освещение

Призвал членов общественного контроля общественной палаты обратить свой взор не только на выполнение федеральной программы по комфортной среде, но и на другие не менее важные городские проблемы мэр Бердска Евгений Шестернин.

Евгений Анатольевич изучил список абонентов РЭС, подозреваемых в недобросовестном использовании электроэнергии за квартал. 96 адресов.

— Привожу пример. Среднюю цифру по городу. Из-за «подозреваемых», не потому что мы в этом не уверены, а потому что их действия не заактированы. Но есть система технического контроля, которая говорит об объективности. 60 млн рублей в год мы оплачиваем всем городом за некоторых пользователей электроэнергии. Теперь приведу пример: 1 км уличного освещения стоит 1 млн рублей в год. 60 км освещенных улиц мы теряем по причине несанкционированного, то есть неоплачиваемого, использования электроэнергии, — отметил мэр.

По словам Евгения Шестернина, было бы уместно в этом вопросе внимание со стороны общественного контроля.

— Если в планах общественной палаты это найдет место, я буду искренне благодарен, — акцентировал Шестернин.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно ужесточить наказание за несанкционированное использование электричества?

ттт, 05 февраля 2020 19:13
Газифицируйте частный сектор и воровства станет меньше

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Проснулась голая после попойки и заявила об изнасиловании 35-летняя жительница Омской области
19:45 05-02-2020
Проснулась голая после попойки и заявила об изнасиловании 35-летняя жительница Омской области
Прошу откликнутся свидетелей ДТП
19:38 05-02-2020
Прошу откликнутся свидетелей ДТП
WADA не пускает Россию на чемпионат мира-2022 по футболу
19:30 05-02-2020
WADA не пускает Россию на чемпионат мира-2022 по футболу
Сортирующие мусор жильцы смогут снизить плату за него, получив право на вычет
19:26 05-02-2020
Сортирующие мусор жильцы смогут снизить плату за него, получив право на вычет
Мать наблюдала за истязаниями: отчим избивал битой и руками 9-летнего мальчика в Удмуртии
19:15 05-02-2020
Мать наблюдала за истязаниями: отчим избивал битой и руками 9-летнего мальчика в Удмуртии
Самым красивым мужчиной в мире признан Роберт Паттинсон 1
19:00 05-02-2020
Самым красивым мужчиной в мире признан Роберт Паттинсон
БердскУкрали освещение 60 км улиц за год расхитители электроэнергии в Бердске. 1 км стоит 1 млн рублей 1
18:45 05-02-2020
Украли освещение 60 км улиц за год расхитители электроэнергии в Бердске. 1 км стоит 1 млн рублей
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
18:37 05-02-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Раскопали в лесополосе труп убитого ударом биты по голове 50-летнего жителя Новосибирска
18:30 05-02-2020
Раскопали в лесополосе труп убитого ударом биты по голове 50-летнего жителя Новосибирска
Обглодали труп без вести пропавшего жителя Омска дикие звери
18:15 05-02-2020
Обглодали труп без вести пропавшего жителя Омска дикие звери