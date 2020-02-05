Украли освещение 60 км улиц за год расхитители электроэнергии в Бердске. 1 км стоит 1 млн рублей

Магистральные улицы Бердска имеют хорошее освещение

Призвал членов общественного контроля общественной палаты обратить свой взор не только на выполнение федеральной программы по комфортной среде, но и на другие не менее важные городские проблемы мэр Бердска Евгений Шестернин.

Евгений Анатольевич изучил список абонентов РЭС, подозреваемых в недобросовестном использовании электроэнергии за квартал. 96 адресов.

— Привожу пример. Среднюю цифру по городу. Из-за «подозреваемых», не потому что мы в этом не уверены, а потому что их действия не заактированы. Но есть система технического контроля, которая говорит об объективности. 60 млн рублей в год мы оплачиваем всем городом за некоторых пользователей электроэнергии. Теперь приведу пример: 1 км уличного освещения стоит 1 млн рублей в год. 60 км освещенных улиц мы теряем по причине несанкционированного, то есть неоплачиваемого, использования электроэнергии, — отметил мэр.

По словам Евгения Шестернина, было бы уместно в этом вопросе внимание со стороны общественного контроля.

— Если в планах общественной палаты это найдет место, я буду искренне благодарен, — акцентировал Шестернин.