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Раскопали в лесополосе труп убитого ударом биты по голове 50-летнего жителя Новосибирска

18:30 05.02.2020 Фото: СКР
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Мужчина пропал без вести в октябре 2019 года. Следователи выяснили, что его убил и закопал 30-летний собутыльник во время ссоры. Дело направлено в суд.

Раскопали в лесополосе труп убитого ударом биты по голове 50 летнего жителя Новосибирска
СК после исчезновения мужчины возбудил уголовное дело по ст. 105 — убийство

В Новосибирске завершено расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения жителя Октябрьского района, сообщили в региональном управлении Следственного комитета сегодня, 5 февраля.

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 50-летнего мужчины, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. (убийство).

По данным следствия, 13 октября 2019 года 50-летний житель Октябрьского района ушел из дома и больше на связь с родными не выходил.

Во ходе проведенных совместных с сотрудниками полиции следственно-оперативных мероприятий было установлено, что в день исчезновения 50-летний мужчина поехал к знакомым в Заельцовский район, где распивал алкогольные напитки. В ходе распития алкогольных напитков между мужчинами возник внезапный конфликт, в ходе которого 30-летний мужчина деревянной битой нанес множественные удары в голову потерпевшему, от полученных повреждений он скончался на месте происшествия. Тело потерпевшего злоумышленник на автомобиле вывез в лесополосу на территории Заельцовского района и закопал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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