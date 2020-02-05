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Самым красивым мужчиной в мире признан Роберт Паттинсон

19:00 05.02.2020 Фото: flickr.com
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Его пропорции совершенны на 92,15%. Принцип золотого сечения измеряет физическую привлекательность, исходя из соотношения размеров губ, подбородка, глаз и других частей лица. На втором месте Генри Кавилл, на третьем – Брэдли Купер.

Самым красивым мужчиной в мире признан Роберт Паттинсон
Роберт Паттисон перещеголял Бреда Пита

Ученые назвали британского актера Роберта Паттинсона самым красивым мужчиной в мире, сообщает The Sun.
Звезда «Сумерек» и «Маяка», который сейчас снимается в очередном фильме про Бэтмена, обогнал Брэда Питта и Дэвида Бекхэма по результатом исследования лиц на соответствие древнегреческому принципу золотого сечения.

Так, оказалось, что пропорции Роберта Паттинсона совершенны на 92,15%.

Принцип золотого сечения измеряет физическую привлекательность, исходя из соотношения размеров губ, подбородка, глаз и других частей лица.

На втором месте Генри Кавилл (91,64%), на третьем – Брэдли Купер (91,08%), а на четвертом — Брэд Питт (90,51%).
В прошлом году победителем был Джордж Клуни, на этот раз он опустился на пятую строчку рейтинга с показателем 89,91% из-за возрастных изменений лица.

«Идеальные» цифры определил с помощью компьютерных технологий руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва, передает РИА Новости.

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От редакции

Как вам Паттисон?

Аноним, 05 февраля 2020 19:07
уф-ф! Наконец-то жена отстанет с хвальбой после стрижки: Ты у меня самый красивый!

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