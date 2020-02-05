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WADA не пускает Россию на чемпионат мира-2022 по футболу

19:30 05.02.2020 Фото: Википедии
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Об этом сообщили СМИ. В Госдуме эти разговоры считают преждевременными, поскольку РФ не получала официальных документов и не участвовала в отборочном туре — он еще не проходит.

WADA не пускает Россию на чемпионат мира 2022 по футболу
На отборочном турнире российская команда собирается выступать под национальным флагом и названием «Сборная России»

Говорить о запрете сборной России участвовать в чемпионате мира по футболу 2022 года преждевременно, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Во вторник арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA проинформировало Россию о невозможности участия в чемпионате мира по футболу 2022 года. В декабре 2019 года глава комитета WADA по соответствию (CRC) Джонатан Тейлор заявлял, что решение исполкома WADA не распространяется на отборочный турнир ЧМ-2022, но если сборная России выйдет в финальную часть чемпионата мира в Катаре, ее игроки будут выступать на турнире под нейтральным флагом.

При этом в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) и Российском футбольном союзе сообщили, что соответствующих документов от WADA не получали.

«На чемпионат мира по футболу прежде всего нужно пройти отборочный турнир, мы его еще не прошли, потому что он даже не начался. Если мы его успешно пройдем под национальным флагом и названием «Сборная России», вот тогда ФИФА (Международная федерация футбола) будет принимать решение, пустить нас на чемпионат или нет, пустить под флагом (России) или под нейтральным флагом… Поэтому я считаю, что сейчас преждевременно об этом говорить и не стоит поднимать эту волну», — сказал Лебедев.

В декабре 2019 года исполком WADA единогласно согласился с рекомендациями CRC организации отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. На данный момент решение исполкома не вступило в силу, так как дело WADA против РУСАДА направлено для разбирательства в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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