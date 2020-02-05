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Не подделывать документы первоклассников просит прокуратура родителей Новосибирской области

22:00 05.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В управлении образования Бердска родителей просили не спать на пороге школ, чтобы записать ребенка в первый класс — мест хватит всем. В Новосибирске мамы и папы делают фиктивную регистрацию, чтобы попасть в хорошую школу. За это можно угодить за решетку.

Не подделывать документы первоклассников просит прокуратура родителей Новосибирской области
В сентябре 2020 года в Бердске откроется новая школа на 1100 мест

С 1 февраля 2020 года начался прием документов для зачисления детей в первый класс образовательных учреждений Новосибирской области, в том числе Бердска. В соответствии с законом для приема в общеобразовательное учреждение родитель ребенка должен представить свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания) на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

-В 2018-2019 годах руководители общеобразовательных учреждений Новосибирска обращались в прокуратуру по вопросам предоставления гражданами Российской Федерации для приема на обучение по основным общеобразовательным программам сведений о фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства в жилых помещениях на закрепленной территории. В отдельных случаях изложенные факты подтвердились. Обращаем внимание, что ответственность за подделку и использование официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей (в т. ч. свидетельства о регистрации ребенка или штампа в паспорте о регистрации), установлена статьей 327 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет, — сообщили сегодня, 5 февраля, в прокуратуре новосибирской области.

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации также влечет уголовную ответственность, установленную статьей 322.2 УК РФ, в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

Подтверждение фактов фиктивной регистрации, использования поддельных документов, помимо решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности, будет являться основанием для аннулирования регистрации и, как следствие, отмены принятых решений о приеме в образовательное учреждение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в бердских школах тоже начали записывать в первые классы 1 февраля. Управление образования Бердска просило родителей не ночевать на пороге школ — места хватит всем.

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От редакции

Хочется записать ребенка в лучшую школу?

Аноним, 05 февраля 2020 23:09
У меня жена три года отсидела за такие махинации

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