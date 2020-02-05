СК: Погибли 13 пассажиров и водитель рухнувшего с обрыва автобуса из-за халатности чиновника Росавтодора в Забайкалье

Во время ремонта дороги убрали заграждения и предупреждающие знаки, водителей не предупредили об опасности. На скамье подсудимых также иркутский начальник участка. Расследование длилось почти три года.

В результате халатности должностного лица 11 июня 2017 года на опасном участке опрокинулся пассажирский автобус “ASIA GRANBIRD”, в котором находилось 50 пассажиров

В Забайкальском крае перед судом предстанет сотрудник Росавтодора, обвиняемый в халатности, сообщили сегодня, 5 февраля, в главке Следственного комитета РФ.

Следственными органами СКР по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства, обвиняемого в халатности, повлекшей смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, исполняя обязанности руководителя федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства, ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения. В частности, обвиняемым должным образом не контролировалось проведение организацией-подрядчиком – ЗАО «Дорожник» — капитального ремонта автомобильной дороги Р-258 «Байкал» сообщением Иркутск – Улан-Удэ – Чита.

23 апреля 2017 года на опасном участке дороги с крутым поворотом в районе 702-703 километров указанной автодороги работниками подрядчика были демонтированы ограждения и дорожные знаки. При этом в нарушение требований безопасности на время ремонта не было установлено временное бетонное ограждение, а также знаки, предупреждающие об опасном участке и направлении поворота.

В ходе инспектирования ремонтных работ 27 апреля 2017 года представители управления федеральных автодорог «Южный Байкал» выявили упомянутые нарушения и составили предписания по их устранению. Несмотря на имеющуюся информацию об участке дороги, представляющем опасность, обвиняемый не принял исчерпывающих мер по устранению нарушений, хотя, по мнению следователей, имел для этого возможность при добросовестном выполнении своих обязанностей. В частности, он не проконтролировал устранение выявленных нарушений и не принял мер по ограничению движения по опасному участку дороги. В результате халатности должностного лица 11 июня 2017 года около 22 часов 40 минут на опасном участке опрокинулся пассажирский автобус “ASIA GRANBIRD”, в котором находился водитель и 50 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автобуса и 13 пассажиров, кроме того, 37 человек получили травмы различной степени тяжести.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу назначено и проведено более 65 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, автотехнические, строительно-технические.

Кроме того, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника участка ЗАО «Дорожник», 39-летнего жителя Иркутска, который в 2017 году на этом участке дороги осуществлял руководство ремонтными работами и не обеспечил соблюдение требований безопасности. Его действия следствием квалифицируются по ч 3. ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, оба уголовных дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены для рассмотрения в суд.