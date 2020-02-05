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Прошу откликнутся свидетелей ДТП

19:38 05.02.2020
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Авария произошла 29 января в 14.00 на ул. Красная Сибирь.

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Евгений:
— Прошу откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего 29.01.2020 в 14:00 на ул. Красная Сибирь. Тел. 89139541179.

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