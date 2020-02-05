В рубрику «Сообщи свою новость» написал Евгений:
— Прошу откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего 29.01.2020 в 14:00 на ул. Красная Сибирь. Тел. 89139541179.
Прошу откликнутся свидетелей ДТП
19:38 05.02.2020
Авария произошла 29 января в 14.00 на ул. Красная Сибирь.
В рубрику «Сообщи свою новость» написал Евгений:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Были свидетелями?
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