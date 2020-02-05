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Из ревности жестоко избили и заставили есть грязь 12-летнюю девочку две 8-классницы в Липецкой области

21:00 05.02.2020 Фото: Липецкаяобласть.рф
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После конфликта уволили директора лицея№4 и главу образования города Данкова. Будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности. Избиение и унижения сняли на видео и распространили в соцсетях.

Из ревности жестоко избили и заставили есть грязь 12 летнюю девочку две 8 классницы в Липецкой области
Инцидент произошел с учащимися лицея №4 города Данкова

Начальник районного отдела образования и директор лицея в Липецкой области уволены, после того как две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, приревновав ее к мальчику, и выложили видео в сеть, сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.

— По результатам проверки, прошедшей после инцидента с участием учащихся лицея №4 города Данкова принят ряд кадровых решений. Расторгнуты трудовые отношения с начальником отдела образования Данковского района и с директором лицея. Классный руководитель 8Г класса лицея №4 города Данкова снята с классного руководства, — рассказали в обладминистрации.

Конфликт между двумя восьмиклассницами и шестиклассницей произошёл в Данкове 31 января. В сети появилась видеозапись, на которой запечатлено оскорбительное и унизительное обращение с ученицей шестого класса. Видеоматериалы изучены межмуниципальным отделом МВД «Данковский», проводится проверка по факту конфликта, по результатам которой сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение.

Одновременно с этим данковская межрайонная прокуратура проводит проверки в отношении администрации школы, районного отдела образования, органов профилактики района и родителей учащихся. По результатам будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности и на устранение выявленных нарушений в целях недопущения подобных фактов впредь.

-На 6 февраля запланировано выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Оно состоится в данковском лицее №4. Будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности, — сообщили в администрации Липецкой области.

Скандальное видео было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». На нем две девочки избивают третью руками и ногами, одна из них поливает жертву водой из лужи и пытается заставить есть грязь, та отказывается. Происходящее снимает на видео парень, за кадром слышны голоса, периодически они смеются над происходящим, дают советы, но иногда призывают девочек остановиться.

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