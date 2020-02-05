Путин приказал отбирать лицензии у повышающих цены на маски аптек

По мнению президента, если закрыть несколько аптечных организаций, это не скажется на обеспеченности россиян лекарствами. Как рассказал Голикова, некоторые аптеки подняли цены на маски до 70-100 рублей, когда до нового года продавали за 1,5 рубля — беспрецедентный рост.

Маски против коронавируса особенные

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность, — заявил президент. — Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз».

При этом российский лидер заявил, что если закрыть несколько аптечных организаций, это не скажется на обеспеченности россиян лекарствами. «У нас аптечная сеть довольно обширная, в известной степени может быть даже избыточная, поэтому если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет», — отметил он, подчеркнув, что на случаи завышения цен необходимо реагировать соответствующим образом.

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала о ситуации на аптечном рынке, передает ТАСС. «К сожалению, в отдельной аптечной сети мы регистрируем рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, — сообщила она. — Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля. То есть это беспрецедентный рост». Вице-премьер добавила, что на ближайшем заседании оперативного штаба правительства по борьбе с распространением коронавируса в РФ будет заслушан доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о принимаемых мерах. Соответствующие поручения, по ее словам, ФАС даны.

Кроме того, Голикова добавила, что 4 февраля Росздравнадзор открыл «горячую линию» для населения, на которую каждый может обратиться за разъяснением, а также за информацией о завышении цен в аптечной сети. «Ситуация находится у нас под контролем», — заключила Голикова.