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Путин приказал отбирать лицензии у повышающих цены на маски аптек

21:30 05.02.2020 Фото: pixnio.com
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По мнению президента, если закрыть несколько аптечных организаций, это не скажется на обеспеченности россиян лекарствами. Как рассказал Голикова, некоторые аптеки подняли цены на маски до 70-100 рублей, когда до нового года продавали за 1,5 рубля — беспрецедентный рост.

Путин приказал отбирать лицензии у повышающих цены на маски аптек
Маски против коронавируса особенные

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность, — заявил президент. — Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз».

При этом российский лидер заявил, что если закрыть несколько аптечных организаций, это не скажется на обеспеченности россиян лекарствами. «У нас аптечная сеть довольно обширная, в известной степени может быть даже избыточная, поэтому если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет», — отметил он, подчеркнув, что на случаи завышения цен необходимо реагировать соответствующим образом.

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала о ситуации на аптечном рынке, передает ТАСС. «К сожалению, в отдельной аптечной сети мы регистрируем рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, — сообщила она. — Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля. То есть это беспрецедентный рост». Вице-премьер добавила, что на ближайшем заседании оперативного штаба правительства по борьбе с распространением коронавируса в РФ будет заслушан доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о принимаемых мерах. Соответствующие поручения, по ее словам, ФАС даны.

Кроме того, Голикова добавила, что 4 февраля Росздравнадзор открыл «горячую линию» для населения, на которую каждый может обратиться за разъяснением, а также за информацией о завышении цен в аптечной сети. «Ситуация находится у нас под контролем», — заключила Голикова.

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