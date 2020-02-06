06.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Работа в Бердске

18:37 06.02.2020
2 6

Ищу работу: Бесплатно размести резюме на сайте www.rabotanso.ru. Ищу работника: бесплатно размести вакансию на сайте www.rabotanso.ru.

Работа в Бердске

Все меньше объявлений о поиске работы и о вакансиях в газетах и журналах, но все больше их на специализированных сайтах по поиску работу.
В Бердске на сайте www.rabotanso.ru для тех, кто ищет работников, и тех, кто ищет работу, предоставлены большие возможности.

Размещать вакансии и резюме могут не только жители Бердска, но и из других регионов Новосибирской области и России.

Соискателям

Соискатели работы, имея регистрацию на сайте, могут бесплатно размещать неограниченное количество резюме. Могут из своего кабинета подписываться на вакансии, вносить правку в резюме, отключать его или продлевать, могут получать письма от работодателей. Полную информацию в резюме соискателя могут видеть только зарегистрированные на сайте работодатели.

Работодателям

Работодатели, имея регистрацию на сайте, могут бесплатно иметь одну активную вакансию. При оплате одного из тарифов они могут иметь 20 или 50 активных вакансий плюс к ним дополнительные возможности. Например, подписка на резюме соискателей, приоритет в поиске.

Кроме этого, работодатели могут отдельно покупать услуги. Счет на услугу можно выписать из личного кабинета на сайте www.rabotanso.ru или оплатить непосредственно через интернет.

Каждый сможет видеть статистику просмотров своей вакансии или резюме.
В нашем регионе самым старейшим и востребованным ресурсом по поиску работы был и остается сайт НГС. С недавних пор размещение вакансии стало там платным, 600 рублей за одну вакансию.

На сайте www.rabotanso.ru одна вакансия остается бесплатной по-прежнему.
Размещенные вакансии и резюме выходят в информерах на сайтах www.kurer-sreda.ru и www.vesiskitim.ru

Задать свои вопросы вы можете, позвоните 8(383-41)2-15-51, 8(383-41)2-70-12.
Если вы хотите прослушать презентацию сайта, рассказ о его возможностях, звоните, и мы к вам приедем.

Мнение читателей
0
6
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы ищите работу?

Аноним, 28 ноября 2019 11:07
НВР:
Да
Аноним, 28 ноября 2019 19:59
Бесплатную работу найти не проблема - дураков у нас любят, а вот , чтоб семью прокормить, так это в Новосибирск или в Москву, в Бердске только "профессия" по блату хорошо оплачивается для большинства жителей Бердска!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Во рту выросли волосы у 25-летней жительницы Италии
21:45 06-02-2020
Во рту выросли волосы у 25-летней жительницы Италии
БердскТеряет воду и тепло из-за 342 км дырявых труб КБУ Бердска 2
21:38 06-02-2020
Теряет воду и тепло из-за 342 км дырявых труб КБУ Бердска
Богатейшим среди российских миллиардеров стал владелец "Норникеля" Владимир Потанин
21:30 06-02-2020
Богатейшим среди российских миллиардеров стал владелец
Тепловизором проверяют всех входящих в Кремль. Боятся коронавируса?
21:15 06-02-2020
Тепловизором проверяют всех входящих в Кремль. Боятся коронавируса?
Какая обувь будет в тренде весной 2020 года?
21:06 06-02-2020
Какая обувь будет в тренде весной 2020 года?
БердскПочему умерла Жанна Фриске? Не из-за ЭКО, считает гинеколог из Бердска
21:04 06-02-2020
Почему умерла Жанна Фриске? Не из-за ЭКО, считает гинеколог из Бердска
Выжил после 14 выстрелов в голову пожилой житель Подмосковья. Сын расстрелял отца
21:00 06-02-2020
Выжил после 14 выстрелов в голову пожилой житель Подмосковья. Сын расстрелял отца
Путин приказал избавиться от вузов-пустышек
20:45 06-02-2020
Путин приказал избавиться от вузов-пустышек
БердскТрактор с защитной кабиной для тушения лесных пожаров получил лесхоз Бердска 1
20:30 06-02-2020
Трактор с защитной кабиной для тушения лесных пожаров получил лесхоз Бердска
Сжег семью с маленькими детьми ради неуплаты алиментов житель Кузбасса. Суд дал пожизненный срок
20:15 06-02-2020
Сжег семью с маленькими детьми ради неуплаты алиментов житель Кузбасса. Суд дал пожизненный срок