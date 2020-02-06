Препараты от диареи опасны для детей: Как выбрать средство и не навредить ребенку?

В популярном средстве „Смекта“ были обнаружены примеси свинца

Препараты, останавливающие диарею, не являются легкими и безобидными. Наоборот, в связи с ними есть масса нюансов, которые надо учитывать. Так, например, как утверждают эксперты, один из популярных вариантов, который предлагают детям, может оказаться для них смертельно опасным.

«В составе таких средств может содержаться глина. Кроме того, в популярном средстве „Смекта“ были обнаружены примеси свинца. Вследствие этого, согласно новым международным рекомендациям, регламентирующим максимально допустимое содержание свинца в медикаментах, было предложено проведение новых исследований по безопасности для данного средства», — отмечают эксперты. Кроме того,

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM, Франция) сообщило, что не исключен риск перехода свинца в кровь у детей до 2 лет, получающих терапию данным средством. В результате врачам во Франции не рекомендуется назначать этот препарат и его дженерики детям младше 2 лет для лечения острой диареи. Данные медикаменты также не рекомендуется назначать беременным и кормящим женщинам.Одной из основных опасностей различных примесей в препаратах от диареи называют риски тяжелой интоксикации, ведь при развитии острой диареи может нарушаться барьерная функция кишечника и большое число токсинов, бактерий, вирусов, а также солей тяжелых металлов может попадать в кровь.



Российский союз педиатрических центров уже разослал врачам предупреждение от французского регулятора. В нем говорится, что вместо популярного средства для детей и беременных, которое советуют регулярно, рекомендуется использовать отечественные препараты. Например, препаратом первого выбора рекомендуется «Энтеросгель», который соответствует главному требованию безопасности: работает только в просвете ЖКТ, не проникает через слизистую в кровоток. Желудочно-кишечный тракт ребенка имеет ряд функциональных особенностей:тонкая, нежная, легкоранимая слизистая оболочка; богатое кровоснабжение кишечника детей, более рыхлые стенки, которые могут повреждаться.Попадая на слизистую желудка ребенка, мелкодисперсные порошковые сорбенты могут прилипать к ней, нанося повреждения, что способствует снижению ее защитной функции и усиливает всасывание свинца в кровь. Чем меньше частицы порошкового сорбента, тем больше могут быть повреждения. Особенно это важно в условиях воспаления слизистой, которое всегда в той или иной степени присутствует при развитии диареи.

Для детей лучше использовать гелеобразные энтеросорбенты, которые (как, например, «Энтеросгель») уже содержат воду и поэтому не прилипают к слизистой желудка и кишечника.

Источник: АиФ