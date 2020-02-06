Мерцание раздражает: Мешает спать жителям домов по ул. Комсомольской светодиодный рекламный щит на рынке Бердска

Владелица рекламного табло и гендиректор ООО «Проспект» Алена Китова заверяет: вывеска работает строго по закону с 7 утра до 11 вечера. Но яркие мигающее цвета все равно не дают отдыхать пенсионерам.

Центральный рынок Бердска — популярное место для покупок

Жалуются на рекламный щит рынка жители Бердска «Курьер. Среда. Бердск». По словам жительницы дома № 24 по ул. Комсомольской, яркая конструкция мешает спать.

— В середине декабря 2019 года в ходе реконструкции табло над входом в городской рынок была произведена замена транслируемой информации о температуре, времени и атмосферном давлении на рекламу по продаже недвижимости, земельных участков и прочего. Реклама меняется каждые 5 секунд, а в оформлении использованы раздражающие зрение краски: ядовито-бирюзовый, ярко-красный, белый и зеленый. Это наносит нам, жителям дома, эмоциональный и психофизиологический вред. Яркие цвета и мерцание мешают заснуть, посмотреть телевизор и просто отдохнуть. Среди владельцев квартир есть престарелые люди, инвалиды, перенесшие инсульты, которые не в состоянии самостоятельно передвигаться, — сетует бердчанка Татьяна Яськова.

По словам пенсионерки, по ночам свет рекламы так отражается в помещении, что по квартире можно передвигаться, не используя электричество. А теневые шторы не спасают, так как мерцание и яркий свет проникают и сквозь них.

— Просим защитить наше право на спокойную жизнь и повлиять на изменение формата работы рекламного табло без ущерба здоровью проживающих в квартирах, — умолят «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Львовна.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» директор Бердского рынка Татьяна Шлейникова в ответе на запрос 30 января, рекламная конструкция установлена арендатором на фасад здания на основании разрешения администрации Бердска от 4 октября 2019 года и договора аренды.

— Ко мне — директору ООО «Бердский рынок» обратилась жительница дома №24 по ул. Комсомольской. Данная жалоба была направлена также собственнику информационного экрана для рассмотрения обращения по существу. Копия разрешения администрации и акт приема передачи фасада прилагаются, — ответила Татьяна Федоровна.

За комментарием о работе рекламного щита «Курьер. Среда. Бердск» обратился к собственнику конструкции — генеральному директору ООО «Проспект» Алене Китовой.

— Работа светового экрана в ночное время полностью отключается. Экран работает с 7 утра до 23.00. В вечернее время — с 18.00 до 23.00 яркость экрана убавляется на 50%. Жители соседних домов с заявлением о том, что вывеска мешает спать, обращались в мой адрес и в адрес директора Бердского рынка. Работа светового табло с жителями соседних домов не согласована.В соответствии с действующим законодательством, согласование работы светового табло с жителями соседних домов не предусмотрено, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» бизнесвумен сегодня, 5 февраля.

Стоит отметить, что администрация Бердска выдала разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 30 апреля 2019 года по 20 апреля 2024 года. А ООО «Проспект» следит за работой и обслуживает световое табло. Перечень работ включен в техническое обслуживание рекламных конструкций. Это — сохранение хорошего технического состояния конструкции, замена устаревших элементов, перетяжка тросовой системы, покраска опор, поддержание безопасного технического состояния, регулярное очищение конструкции от грязи, обновление краски.

Как по закону

Значения предельных уровней суммарной засветки окон жилых зданий регламентируются требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», при этом согласно указанных санитарных правил размещение динамичных видеорекламных световых установок допускается при отсутствии прямой видимости их воздействия в точке, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра светопроема.

Размещение указанных конструкций на территории населенных мест согласно санитарному законодательству не требует получения разрешительных документов Роспотребнадзора.