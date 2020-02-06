6 февраля 2020 года день блаженной Ксении Петербургской: запрещено стричь волосы или ногти, перестилать кровать, подметать в доме

Если стричь ногти 6 февраля, то можно было накликать судороги. Помощи у Ксении просят вдовы: сама святая рано овдовела, потому только она поможет излечить страдающую душу женщины, которая потеряла любимого мужчину.

В народном календаре 6 февраля обозначен, как «Аксиньин день»

Ежегодно в начале февраля отмечают важный православный праздник: День памяти Ксении Петербургской. Имя этой святой хорошо знакомо всем верующим людям: Ксения помогает исцелять болезни, а также обрести семейное благополучие и найти настоящую любовь. Молятся Ксении Петербургской 6 февраля — праздник имеет непереходящую дату, и ежегодно отмечается в один и тот же день.

В то же время, в народном календаре 6 февраля обозначен, как «Аксиньин день» — с данным праздником связано немало примет и поверий. В том числе, именно 6 февраля наши предки определяли, какой будет весна, и как скоро она наступит. Сделать это было очень просто: нужно было посмотреть, какая погода царит в течение дня — такой должна была быть и весна.

История праздника: кто такая Ксения Петербургская



Жизнь будущей святой изменилась после скоропостижной кончины её любимого супруга. Девушке было всего 26 лет, и она была очень набожной. Ксению очень впечатлило то, что муж умер внезапно, не успев причаститься и получить отпущение грехов, потому она стала денно и нощно возносить молитвы, чтобы душа её покойного супруга очистилась.

Ксения отказалась от всех материальных благ, проводя время в молитвах, сообщает therussiantimes.com. Ночью, когда никто не видел, будущая святая строила часовню, самостоятельно перетаскивая с места на место огромные камни. Люди не понимали, чего добивается Ксения, потому она терпела общественное порицание. Но женщина не отступила от задуманного, и старательно доводила задуманное до конца.

Со временем люди поняли, что Ксения Петербургская обладает множеством уникальных способностей. Она могла исцелять людей, видеть будущее, а ещё — удача приходила ко всякому, кто подавал Ксении милостыню. К лику святых Ксению Петербургскую причислили за неимоверную стойкость духа, за её помощь людям и веру, которую не могли сломить ни одни жизненные обстоятельства.

Что можно и нельзя делать 6 февраля

День памяти Ксении Петербургской, или же «Аксиньин день» 6 февраля, считался непростым. В народе говорили, что ни в коем случае нельзя браться за пряжу. Кроме того, «запрещалось» стричь волосы или ногти, перестилать кровать, подметать в доме или стирать.

Нельзя было ставить брагу на квас 6 февраля — напиток получится слишком кислым или горьким, а осенью не будет урожая. Не вязали в этот день никаких узлов, чтобы не запутать собственную судьбу и не накликать беду. Постель не перестилали, чтобы не лишиться здоровья. Если стричь ногти 6 февраля, то можно было накликать судороги.

В день Аксиньи не рассказывали кому-либо свои сны. Если сон был хорошим, то он мог не сбыться, или же сбыться, но совершенно не так, как предполагалось. Если плохим — грозил исполниться в точности.

Церковь, тем не менее, не приветствует запрет на работу в православные праздники. Многие священнослужители говорят о том, что работать можно в любой день — главное, чтобы человек отыскал время для молитвы и общения с Богом.

О чём молятся Ксении Петербургской

6 февраля верующие люди стараются посетить могилу святой, чтобы оставить возле неё цветы и мысленно обратиться к Ксении Петербургской. В православных церквях проводится литургия: особенную службу может посетить каждый желающий.

У икон Ксении Петербургской молятся о здоровье, семейном благополучии, счастье, просят святую дать сил и умения, чтобы преодолеть жизненные обстоятельства. Молиться Ксении Петербургской можно как в храме, так и дома. Святую можно просить об исцелении — по легендам, исцелять от разных болезней она могла и при жизни, продолжает это делать и теперь. Девушки и женщины просят ниспослать Ксению им настоящую любовь, а также укрепить семью.

Считается, что помочь Ксения Петербургская может и в деторождении: если не получается зачать ребёнка, то искренне молятся возле иконы святой, или оставляют в храме записку с «просьбой» к Ксении. Просят святую помочь с удачным замужеством — имеется в виду не богатство избранника, а хорошие отношения в семье, взаимопонимание и поддержка.

Помощи у Ксении просят вдовы: сама святая рано овдовела, потому только она поможет излечить страдающую душу женщины, которая потеряла любимого мужчину.

В то же время, избавляет Ксения Петербургская от «худого» мужа — молитвы помогут прогнать такого человека из жизни, и он больше не вернётся.

Источник: therussiantimes.com