Болит печень: для тебя опасен алоэ! Как алое помогает красоте?

Но чудо-растение улучшает зрение и повышает иммунитет. Устраняет проблемы сердца. Помогает при радикулите и ревматизме.Защищает от ультрафиолетового излучения и негативного влияния окружающей среды. Снимает стресс.

Алоэ хорошо питает кожу головы и помогает избавиться от перхоти

Алоэ содержит очень много полезных компонентов, которые благотворно влияют на красоту и здоровье. Поговорим?

Начнем с красоты. Экстракт алоэ подходит для всех типов кожи (особенно, сухого). Среди основных косметических свойств: очищение, ускорение регенерации, увлажнение, повышает выработку коллагена (добавляет упругости и эластичности), антибактериальный и противовоспалительный эффект (убирает воспаления).

Алоэ можно часто увидеть в составе разных масок и других косметических средств. Мы подготовили простой рецепт, который вы сможете повторить в домашних условиях!

Маска с экстрактом алоэ

Такой вариант отлично подойдет для жирного типа кожи. Смешайте мякоть алоэ с 1 яичным белком и лимонным соком. Маска вытягивает грязь и делает поры менее заметными.

Для того, чтобы приготовить маску для сухой кожи вам понадобится:

1 ст. л. алоэ.

3 ч. л. липового цвета.

2 ч. л. травы зверобоя.

2 ч. л. ромашки аптечной.

1 ч. л. лепестков розы.

Если ваша кожа часто воспаляется, необходимо сделать компресс: залейте нарезанные листья алоэ водой и дайте настояться 1 час, а затем — прокипятите две минуты и охладите. Нанесите на определенные участки на 15-20 минут.

Уход за волосами с алоэ

Алоэ хорошо питает кожу головы и помогает избавиться от перхоти, улучшает структуру волос и останавливает процесс выпадения волос. Для того, чтобы увеличить объем ваших локонов можно сделать домашнюю маску. Необходимые компоненты: одну столовую ложку алоэ, касторовое масло и мед. Нанесите смесь на основную длину и сразу смойте шампунем!

Алоэ: польза для здоровья

Экстракт алоэ содержит много полезных витаминов и минералов. Среди основных свойств:

Улучшает зрение и повышает иммунитет.

Устраняет проблемы сердца.

Помогает при радикулите и ревматизме.

Защищает от ультрафиолетового излучения и негативного влияния окружающей среды.

Снимает стресс.

Обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом (используют как ранозаживляющее средство).

Повышает эластичность и упругость (разглаживает шрамы от акне).

Алоэ: противопоказания

К сожалению, свойства растения подойдут не для всех. Алоэ противопоказано людям с серьезными заболеваниями печени и желчного пузыря, при цистите и в первый триместр беременности, так как в ослабленном организме может нарушиться водно-солевой обмен.

Источник: hochu.ua