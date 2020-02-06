Болит печень: для тебя опасен алоэ! Как алое помогает красоте?

Алоэ содержит очень много полезных компонентов, которые благотворно влияют на красоту и здоровье. Поговорим?
Начнем с красоты. Экстракт алоэ подходит для всех типов кожи (особенно, сухого). Среди основных косметических свойств: очищение, ускорение регенерации, увлажнение, повышает выработку коллагена (добавляет упругости и эластичности), антибактериальный и противовоспалительный эффект (убирает воспаления).
Алоэ можно часто увидеть в составе разных масок и других косметических средств. Мы подготовили простой рецепт, который вы сможете повторить в домашних условиях!
Маска с экстрактом алоэ
Такой вариант отлично подойдет для жирного типа кожи. Смешайте мякоть алоэ с 1 яичным белком и лимонным соком. Маска вытягивает грязь и делает поры менее заметными.
Для того, чтобы приготовить маску для сухой кожи вам понадобится:
1 ст. л. алоэ.
3 ч. л. липового цвета.
2 ч. л. травы зверобоя.
2 ч. л. ромашки аптечной.
1 ч. л. лепестков розы.
Если ваша кожа часто воспаляется, необходимо сделать компресс: залейте нарезанные листья алоэ водой и дайте настояться 1 час, а затем — прокипятите две минуты и охладите. Нанесите на определенные участки на 15-20 минут.
Уход за волосами с алоэ
Алоэ хорошо питает кожу головы и помогает избавиться от перхоти, улучшает структуру волос и останавливает процесс выпадения волос. Для того, чтобы увеличить объем ваших локонов можно сделать домашнюю маску. Необходимые компоненты: одну столовую ложку алоэ, касторовое масло и мед. Нанесите смесь на основную длину и сразу смойте шампунем!
Алоэ: польза для здоровья
Экстракт алоэ содержит много полезных витаминов и минералов. Среди основных свойств:
Улучшает зрение и повышает иммунитет.
Устраняет проблемы сердца.
Помогает при радикулите и ревматизме.
Защищает от ультрафиолетового излучения и негативного влияния окружающей среды.
Снимает стресс.
Обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом (используют как ранозаживляющее средство).
Повышает эластичность и упругость (разглаживает шрамы от акне).
Алоэ: противопоказания
К сожалению, свойства растения подойдут не для всех. Алоэ противопоказано людям с серьезными заболеваниями печени и желчного пузыря, при цистите и в первый триместр беременности, так как в ослабленном организме может нарушиться водно-солевой обмен.
Источник: hochu.ua