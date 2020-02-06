Шок смерти: Умирают от рака груди и легких онкобольные России. И Бердска

Ежегодно в мире регистрируется 10,9 млн. новых онкологических больных. От злокачественных заболеваний умирают 6,9 млн человек, в России около 300 тыс. человек.

По словам онколога из Новосибирска Нины Промзелевой от рака умирает примерно 7 млн.человек

4 февраля — Всемирный День борьбы с раковыми заболеваниями. Ежегодно в мире выявляется около 11 млн. новых пациентов с онкологическими заболеваниями и умирает примерно 7 млн. человек. В России в 2018 году злокачественные новообразования диагностированы у 480 тысяч человек и явились причиной смерти у 300 тысяч больных. В структуре причин смерти населения России злокачественные опухоли занимают второе место (16,1%) после сердечно-сосудистых заболеваний (46,8%).

О том, что это за заболевание, какое обследование нужно проходить и какие результаты лечения, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» онколог «РЖД медицина» с 40-летним стажем, доцент, кандидат медицинских наук Нина Промзелева.

Рак – это наиболее часто встречающаяся опухоль из большой группы злокачественных новообразований, в которую, кроме рака, входят саркомы мягких тканей, меланома, злокачественные опухоли крови (гемобластозы), опухоли головного мозга и многие другие разновидности опухолей.

Злокачественная опухоль может развиться в любом органе или ткани организма человека. Коварность недуга в том, что по мере роста опухоль сдавливает или инфильтрирует соседние органы, нарушая их нормальную работу, прорастает кровеносные сосуды, вызывая острые и хронические кровотечения. Отдельные группы опухолевых клеток из основного узла проникают в кровеносные и лимфатические сосуды. С током крови или лимфы они разносятся по всему организму и, попадая в различные органы, могут образовывать вторичные опухоли (метастазы). Чем дольше существует опухоль и чем больше её размеры, тем чаще вероятность появления отдаленных метастазов. Метастазы являются одной из основных причин смерти от рака.

Рак диагностируют у людей после 40-50 лет и старше

Раннее выявление онкологических заболеваний — самый надежный шанс на выздоровление. Основная задача в борьбе с онкологическими заболеваниями — выявить и удалить опухоль до того, как она успела дать отдаленные метастазы. В случаях выявления рака на I стадии заболевания (маленькая опухоль, без метастазов), частота выздоровления после хирургического лечения приближается к 100%.

Чаще всего рак диагностируют у людей после 40-50 лет и старше. Чем дольше живёт человек, тем больше вероятность появления у него злокачественной опухоли (не обязательно опасной).

Наиболее часто у женщин встречаются (в порядке убывания) рак молочной железы, рак кожи, рак толстой кишки, рак тела матки и рак желудка. У мужчин – рак легкого, рак предстательной железы, рак толстой кишки, рак кожи и рак желудка.

Нина Васильевна рекомендует каждому человеку старше 40 лет, не реже раза в год, проходить профилактическое обследование. Женщина должна посетить маммолога, гинеколога, проктолога, пройти флюорографию легких. Мужчинам необходимо сделать рентгеновский снимок легких, обследовать желудок и предстательную железу. Эти обследования способствует раннему выявлению онкологических заболеваний.

Если человек обнаружил у себя опухолевидное образование, которого не было ранее, или его стали беспокоить кровянистые выделения из заднего прохода, половых органов, прожилки крови в мокроте, кашель, боли в области желудка, запоры или беспричинные поносы, повышение температуры тела, не связанное с простудой, то не зависимо от пола и возраста ему необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.



Вероятность полного выздоровления тем выше, чем меньше размер выявленной опухоли

По данным Нины Васильевны, в 2018 году у мужчин чаще всего выявляли рак легких (16,9% от всех опухолей), у женщин — рак молочной железы (20,9%). Остановимся на этих заболеваниях.

Мужчинам после 40 лет, особенно с большим стажем курения, необходимо ежегодно проходить рентгенологическое исследование легких. По локализации процесса в легком выделяют две формы рака легкого — периферический и центральный. Периферический рак легкого хорошо виден на обзорном снимке органов грудной клетки. Опухоль представляет собой узел, с неровными контурами, проецирующийся на неизмененную ткань легкого. По флюорограмме легких, сделанной во время диспансерного осмотра, можно обнаружить очаги размером до 10 мм. Выявленное образование может оказаться одной из форм туберкулеза (чаще всего), доброкачественной опухолью или раком легкого. В этом случае необходимы консультации фтизиатра и онколога, для проведения уточняющей диагностики. Основным компонентом в лечении рака легкого является операция, которую могут дополнить облучением и химиотерапией, для профилактики рецидива. Вероятность полного выздоровления тем выше, чем меньше размер выявленной опухоли.

У женщин на диспансерном осмотре обязательно обследуется молочная железа. Женщины до 40 лет проходят УЗИ молочных желез, которое можно делать ежегодно, после 40 лет необходимо один раз в два года проходить маммографию молочных желез, которую при необходимости дополнят УЗИ.

Почти в 100% случаев их можно вылечить хирургическим путем

Если в молочной железе будет выявлено новообразование, то пациентке необходимо показаться онкологу-маммологу, который возьмет на анализ (биопсия) кусочек опухоли для уточнения её природы. Чаще всего это будет доброкачественная опухоль молочной железы – фиброаденома. Но в любом случае, независимо от результата анализа, все образования в молочной железе подлежат хирургическому удалению с последующим углубленным исследование материала, — рассказала доктор. При выявлении рака специальная комиссия онкологов определяет тактику дальнейшего лечения, которое может состоять из лекарственного лечения (химиотерапии), лучевой терапии и обязательно – удаления опухоли. В настоящее время большинство операций при небольших опухолях выполняются с сохранением молочной железы (с учетом желания пациентки).

Если рак молочной железы обнаружен на ранних стадиях, то в 90% случаев исходом лечения является выздоровление пациенток, подчеркивает специалист.

В настоящее время у онкологов имеется большой арсенал противоопухолевых лекарств, лучевая терапия проводится на современных аппаратах, отработана техника хирургических операций при разнообразных опухолях.

По данным Нины Васильевны Промзелевой, на начальной стадии почти все злокачественные опухоли поддаются лечению, почти в 100% случаев их можно вылечить хирургическим путем. Хорошо поддаются терапии, даже на более поздних стадиях, опухоли молочной железы, яичников, яичек, предстательной железы, головы и шеи, злокачественные опухоли крови. Сегодня обнаружение злокачественной опухоли не приговор, а показание к серьезному и, в большинстве случаев, успешному лечению.

Автор видео Елена Белоусова

