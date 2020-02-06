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Почему умерла Жанна Фриске? Не из-за ЭКО, считает гинеколог из Бердска

15:30 06.02.2020, Марина Волкова Фото: соцсети
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Мария Куликова: «Чаще всего используются очень большие дозы гормональных препаратов для стимуляции яйцеклетки. И, естественно, эти препараты могут оказаться каким-то активизирующим фактором, повлияв на здоровье организма в целом».

Почему умерла Жанна Фриске? Не из за ЭКО, считает гинеколог из Бердска
Жанна Фриске скончалась на 41-м году жизни

Что произошло с Жанной Фриске? Почему молодая мама, набирающая популярность в шоу-бизнесе, вдруг умерла. Певица узнала о своем онкологическом заболевании во время беременности в 2013 году. Сразу после рождения сына женщину стали преследовать мощные головные боли. Осенью 2013 года Фриске перестала появляться на публике и публиковать новые фотографии в социальных сетях. В январе 2014 года в СМИ впервые попала информация о тяжелой болезни Жанны. Семья информацию подтвердила.

Жанне Фриске диагностировали глиобластому – неоперабельную опухоль головного мозга. С января 2014 года Фриске находилась на лечении в одной из ведущих специализированных клиник Нью-Йорка, она также лечилась в Германии и России. Фриске боролась с болезнью в течение 2 лет. Она скончалась летом 2015 года в своем доме в подмосковной Балашихе. Последние месяцы певица находилась в коме.

Ещё в январе 2014 года, когда широкой общественности стало известно о болезни певицы, в ряде СМИ проходила информация о взаимосвязи рака с процедурой ЭКО — экстракорпоральным оплодотворением. По некоторым данным, Фриске прибегала к этой процедуре. Во время неё женщине приходится активно принимать гормоны, что, якобы, может провоцировать резкий рост опухоли.

Однако опытный врач-гинеколог из Бердска Мария Куликова сомневается, что ЭКО как-то могло повлиять на смерть Жанны Фриске.

— В каждом конкретном случае нужно понимать, почему рекомендовано ЭКО. Здесь речь идет о том, что чаще всего используются очень большие дозы гормональных препаратов для стимуляции яйцеклетки. И, естественно, эти препараты могут оказаться каким-то активизирующим фактором, повлияв на здоровье организма в целом. Есть очень много разновидностей ЭКО — бывает мужской фактор, а бывает, что женщинам вообще никаких гормональных препаратов не вводят. Однозначно говорить о действии каждого метода не стоит. Есть какие-то закономерности о влиянии гормонов на организм, но если использовать другой метод — то не всегда. Однозначного ответа по этому вопросу дать невозможно, — прокомментировала Мария Евгеньевна в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 5 февраля.

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