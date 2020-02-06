Горят квартиры в многоэтажках и дачах из-за замыкания чайников в Бердске

В январе 2020 года произошло 14 пожаров

О пожарах в Бердске «курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник ОНД Бердска Николай Степоненков сегодня, 6 февраля. Так, за январь 2020 года в Бердске произошло 14 пожаров, из них: на объектах экономики – 11 пожаров, горение мусора – 3 пожара (в 2019 году за январь произошло 12 пожаров на объектах экономики, горение мусора – 4 пожара, всего за январь 2019 года произошло 16 пожаров), общее количество пожаров уменьшилось на 12,5%, количество пожаров на объектах экономики уменьшилось на 8,3%, количество горения мусора уменьшилось на 25,0%. Материальный ущерб от пожаров в январе 2020 года составил 565000 рублей (в 2019 году 291000 рублей), материальные потери увеличились на 94,2%.

За январь 2020 года на пожарах в Бердске гибели на пожарах не зарегистрировано, травмирован на пожарах 1 человек. В январе 2019 года на пожарах погиб 1 человек, травмировано на пожарах 2 человека. Число погибших уменьшилось на 1 случай, число травмированных уменьшилось на 1 случай.

В относительных показателях обстановку с пожарами за отчетный период можно охарактеризовать следующим образом: из 11 пожаров на объектах экономики в жилом секторе Бердска произошло 9 пожаров, пожары произошли в многоквартирных домах, в частном секторе и в садовых обществах города Бердска, что составляет 81,8% от общего числа всех пожаров (за аналогичный период прошлого года на объекты жилого сектора пришлось 66,7% пожаров, 8 пожаров в жилом секторе из 12 зарегистрированных пожаров на объектах экономики).

Основные причины пожаров в январе 2020 года в Бердске:

— короткое замыкание электрооборудования – 6 пожаров, что составляет 54,5% от общего количества пожаров на объектах экономики;

— неправильное устройство дымохода печи – 3 пожара, что составляет 27,3% от общего количества пожаров на объектах экономики;

— поджог – 1 пожар, что составляет 9,1% от общего количества пожаров на объектах экономики;

— нарушение требований пожарной безопасности при использовании пиротехники – 1 пожар, что составляет 9,1% от общего количества пожаров на объектах экономики.

В январе 2020 года пожары произошли на объектах города Бердска:

— надворные постройки – 5 пожаров, что составляет 45,5% от общего количества пожаров на объектах экономики;

— многоквартирные дома — 3 пожара, что составляет 27,2% от общего количества пожаров на объектах экономики;

— автотранспорт – 2 пожара, что составляет 18,2% от общего количества пожаров на объектах экономики;

— садовые общества — 1 пожар, что составляет 9,1% от общего количества пожаров на объектах экономики.

Анализ пожаров в Бердске в пятилетней динамике показывает, что наибольшее количество пожаров на объектах экономики в январе отмечается в 2018 году (12 пожаров); наибольшее количество горения мусора в 2018 году (12 пожаров); наибольшее количество погибших на пожарах отмечается в 2018 году (2 человека); наибольшее количество травмированных на пожарах в 2017 году (2 человека) и в 2019 году (2 человека). Наибольший материальный ущерб от пожаров в январе нанесен в 2015 году (4 859 000 рублей).