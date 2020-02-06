Подожгла себя с плакатом пенсионерка в одиночном пикете в Томске

Поводом для столь радикальных действий пожилой женщины стало её несогласие с ходом и результатом расследования в территориальном следственном органе уголовного дела, касающегося подделки паспорта самоходной машины.

Женщину доставили с ожогами в больницу

В ряде средств массой информации и соцсетях появилась информация о том, что в ходе одиночного пикета в Томске пенсионерка, пытаясь привлечь внимание к своей проблеме, подожгла плакат, который держала в руках. Из-за ветра огонь перекинулся и на нее. Женщина получила ожоги рук легкой степени тяжести, была доставлена в больницу, но от госпитализации отказалась.

Поводом для столь радикальных действий пожилой женщины стало её несогласие с ходом и результатом расследования в территориальном следственном органе уголовного дела, касающегося подделки паспорта самоходной машины.

Кроме того, в СМИ упоминается, что женщина уже дважды была в Москве, пыталась попасть на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. 27 января ей удалось встретиться с сотрудниками центрального аппарата. Её заверили, что расследование возьмут на контроль, однако с тех пор с ней никто даже не связался.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Томской области незамедлительно доложить о произошедшей ситуации, а также ходе и результатах расследования упомянутого уголовного дела. Сотрудникам центрального аппарата ведомства поручено в кратчайшие сроки проверить уголовное дело на предмет полноты проведенного расследования, а также законность и обоснованность принятого по нему решения. Также сотрудникам соответствующего подразделения ведомства поручено доложить об обстоятельствах недавнего приема женщины и принятых по его результату мерах.

Источник: СК России