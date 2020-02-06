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На видео попал заставлявший приседать мальчика отчим в Москве

10:15 06.02.2020 Фото: стоп-кадр с видео Рен-ТВ
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СК возбудил уголовное дело. Уже известно, что супруги неоднократно применяли к ним физическую силу к детям.

На видео попал заставлявший приседать мальчика отчим в Москве
Отчим издевался над ребенком

Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело о неоднократном применении насилия в отношении малолетних детей (ст. 117 УК РФ). Основанием для принятия указанного процессуального решения стали результаты доследственной проверки, организованной столичными следователями по сообщению средств массовой информации.

По данным следствия, отчим в ходе воспитания малолетних детей супруги неоднократно применял к ним физическую силу.

В настоящее время установлено местонахождение мужчины, и принимаются меры к его задержанию. В рамках уголовного дела следователи проверят условия жизни и проживания малолетних в семье. Следователи столичного ГСУ детально разберутся во всех обстоятельствах, повлекших травмирующую для ребенка ситуацию и причинение вреда его здоровью, оперативно установив причины и условия, предшествовавшие преступлению.

Кроме того, по поручению центрального аппарата Следственного комитета будет дана и правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в указанной семье. Для этого ГСУ СК России по г. Москве начата доследственная проверка на предмет наличия признаков халатности (ст. 293 УК РФ). Ход расследования уголовного дела и процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Автор видео Рен-ТВ

Источник: СК России

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