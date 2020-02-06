Шипы вредят дорогам: скорость для автомобилей с шипованными покрышками могут снизить в России

В Госдуме приступили к обсуждению мер по снижению вреда, который наносят дорогам шипованные шины. Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры. Обнародованные инициативы впоследствии могут войти в законопроект, нормы которого коснутся миллионов граждан.
Проблемы влияния шипованных шип на состояние дорог вчера обсуждались в Госдуме на круглом столе, организованном думским комитетом по транспорту и строительству. По данным РосдорНИИ, ежегодно власти РФ тратят на восстановление покрытия от 60 млрд до 220 млрд руб. По данным Российского университета транспорта, 53 млрд руб. уходит на ремонт колейности, возникающей чаще всего из-за шипов.
С декабря по февраль запрещено ездить без зимних шин (вне зависимости от наличия шипов), с июня по август — нельзя применять шипы. Правила закреплены в техрегламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, но наказания нет. В 2016 году группа депутатов предложила ввести штраф в 2 тыс. руб., но документ не приняли. Шипованными шинами, посчитали в РосдорНИИ, в РФ пользуется 25 млн автомобилистов.
Почти все специалисты, связанные с дорожным строительством, предлагали вчера дополнительные ограничения.
Представитель РосдорНИИ Николай Беляев говорил о необходимости снизить разрешенную скорость для автомобилей с шипованными шинами, например, со 110 до 90 км/ч на автомагистралях.
Инициативу поддержали дорожники. Представители МВД поддержали идею возвращения штрафа за нарушение правил применения шин, заметив, что остается серьезная проблема с грузовиками и автобусами, которые ездят круглый год на летней резине.
Проблему негативного влияния шипованных шин можно решить за счет разъяснительных кампаний, считает член правительственной комиссии по безопасности движения Наталья Агре: многим автомобилистам, приобретающим шипованные покрышки, они на самом деле не нужны (например, в условиях мегаполиса). У владельцев шипованных шин часто возникает «иллюзия безопасности», добавил координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко. Шипы необходимы даже в крупных городах, настаивала представитель компании Nokian Елена Тимохина.
Обнародованные вчера инициативы изучит рабочая группа при комитете по транспорту и строительству Госдумы, куда войдут отраслевые эксперты, пояснил “Ъ” депутат Госдумы, руководитель проекта ОНФ «Карта убитых дорог» Александр Васильев. В течение трех месяцев предложения будут доработаны, чтобы впоследствии стать частью одного или нескольких законопроектов, которые внесут в парламент.
Источник: Ъ