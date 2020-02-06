Шипы вредят дорогам: скорость для автомобилей с шипованными покрышками могут снизить в России

В Госдуме идет дискуссия об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш».

Не все меняют летние шины на зимние, с первым снегом

В Госдуме приступили к обсуждению мер по снижению вреда, который наносят дорогам шипованные шины. Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры. Обнародованные инициативы впоследствии могут войти в законопроект, нормы которого коснутся миллионов граждан.

Проблемы влияния шипованных шип на состояние дорог вчера обсуждались в Госдуме на круглом столе, организованном думским комитетом по транспорту и строительству. По данным РосдорНИИ, ежегодно власти РФ тратят на восстановление покрытия от 60 млрд до 220 млрд руб. По данным Российского университета транспорта, 53 млрд руб. уходит на ремонт колейности, возникающей чаще всего из-за шипов.

С декабря по февраль запрещено ездить без зимних шин (вне зависимости от наличия шипов), с июня по август — нельзя применять шипы. Правила закреплены в техрегламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, но наказания нет. В 2016 году группа депутатов предложила ввести штраф в 2 тыс. руб., но документ не приняли. Шипованными шинами, посчитали в РосдорНИИ, в РФ пользуется 25 млн автомобилистов.

Почти все специалисты, связанные с дорожным строительством, предлагали вчера дополнительные ограничения.

В госкомпании «Автодор» (проводила исследование по влиянию шипов на участке М4 в 2017–2019 годах) считают, что необходимо ввести штраф за нарушение правил применения шин, наделить региональные власти правом самостоятельно определять период эксплуатации сезонных покрышек, запустить систему автоматической идентификации транспорта с шипами с помощью камер. Для этого «Автодор» предлагает вернуть в ПДД обязанность для водителей устанавливать на стекло опознавательный знак «Шипы». Она, напомним, была отменена в 2018 году по инициативе ГИБДД.

«Шипы на льду — как коньки,— говорил вчера замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский.— В Москве они не нужны. Вы видите, как город убирается, все чистенько. А во влажную погоду износ от шипов только увеличивается. Нам приходится каждые три года верхний слой дороги менять». Основная колейность, обратил внимание чиновник, возникает в крайних левых полосах, где чаще всего и ездят легковые автомобили на шипах. «В Москве можно провести эксперимент по ограничению пользования шипами, это позволило бы сэкономить огромные деньги,— размышлял он.— На МКАД скорость 100 км/ч. Хоть из бетона дорогу сделай, из гранита, мрамора, стали, все равно колея будет». Дорожное полотно также разрушают противогололедные реагенты, рассказывал заведующий кафедрой «Дорожно-строительные материалы» МАДИ Юрий Васильев: хлористая соль, в частности, ускоряет износ покрытия вдвое.

Представитель РосдорНИИ Николай Беляев говорил о необходимости снизить разрешенную скорость для автомобилей с шипованными шинами, например, со 110 до 90 км/ч на автомагистралях.