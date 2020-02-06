Индексацию пенсий закрепят в Конституции РФ

Это большая финансовая нагрузка для государства, но оно к этому готово, заявили в Кремле. В целом, поправки в Основной закон призваны обеспечить качественное развитие государственной системы.

Песков заявил, что «изменения пока аккумулируются, по отдельности спрашивать о позиции и поддержке Кремля нет смысла, наверное»

Закрепление индексации пенсий в Конституции — большая финансовая нагрузка для государства, но оно к этому готово, заявили в Кремле. В целом, поправки в Основной закон призваны обеспечить качественное развитие государственной системы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы «просто жизнью».

«Президент неоднократно разъяснял ситуацию, когда у нас зафиксирована законом индексация, но потом, в итоге, де факто в других актах эта индексация исключается тем или иным образом в определенные годы, и отменяется или сокращается», — привел пример представитель Кремля.



Закрепление такого параметра, как индексация, в Основном законе для государства — существенная финансовая нагрузка, но оно к этому готово и не позволит делать «какие-то такие правовые байпасы (от англ. bypass — обход — прим. «РГ»), чтобы в тот или иной год эту индексацию отменить», пояснил Песков, добавив, что именно это президент и имел в виду, предлагая поправки.

На вопрос о политической части, связанной с судебной системой или Госсоветом, представитель Кремля уточнил, что речь о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, а также ожиданиям, которые вызревают в обществе и в том числе в недрах политической системы.

Глава государства выступил с инициативой, чтобы улучшить в целом функционирование политической системы с учетом уровня ее развитости, и об этом он сам не раз говорил, продолжил Песков. «Цель одна — по-прежнему идти по пути развития социально ориентированного государства и обеспечить поступательное качественное развитие нашей государственной системы, ее совершенствование», — заключил он.

На просьбу прокомментировать одно из предложений по Конституции, обсуждаемых в рабочей группе, насчет назначения Генпрокурора после консультаций с Советом Федерации, Песков заявил, что «изменения пока аккумулируются, по отдельности спрашивать о позиции и поддержке Кремля нет смысла, наверное». «Работа не закончена, работа продолжается», — заключил он.

Источник: РГ