Подскользнулся в ванной: Обвиняют в убийстве 6-летнего мальчика опекунов в Свердловской области

У следователей возникают большие сомнения в том, что родители применяли адекватные методы воспитания. А по словам соседей, они вообще оформляли опекунство над сиротами только для того, чтобы получать за это деньги.

Физическое насилие применялось к ребенку в период с февраля 2017-го по июль 2018 года

В Екатеринбурге опекунов маленького мальчика обвиняют в гибели ребенка, а сами приемные родители утверждают, что просто произошел несчастный случай, когда мальчик вылезал из ванной. Несмотря на это, у следователей возникают большие сомнения в том, что родители применяли адекватные методы воспитания. А по словам соседей, они вообще оформляли опекунство над сиротами только для того, чтобы получать за это деньги.

Рассказывать о деталях смерти всегда сложно. Гила Германская на это готова. Ведь именно ее и ее мужа обвиняют в смерти 6-летнего приемного ребенка. Сама опекунша говорит, мальчик ударился, когда принимал душ.

«Он вставал, вылезал, его вот здесь вот вырвало, соответственно, он упал, и вот об этот несчастный порог…» — рассказывает Германская.

Его любимым занятием было собирать из конструктора дом. Пусть и игрушечный, но свой собственный. Его у мальчика не было, до того как чета Германских не постучала в двери приюта.

Версия следствия отличается от слов приемных родителей. Согласно материалам дела, на протяжении года мальчика истязали и били.

«Физическое насилие применялось к ребенку в период с февраля 2017-го по июль 2018 года по незначительным поводам, на почве возникшей к мальчику личной неприязни», — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Личной неприязнью женщина произошедшее не называет. Впрочем, о проблемах с ребенком все же говорит. Мол, поначалу малыша отдавали как полностью здорового, и лишь спустя время выяснялось: есть отклонения.

«Просто у ребенка психическая недоразвитость в связи с тем, что он от ВИЧ-инфицированной наркоманки», — заявила подозреваемая.

Она говорит, что «по сортам» ни приемных детей, ни родных, конечно же, не разделяет. Говорит, что и причиной избавиться от малыша это не стало. Гила пыталась найти мальчику новый дом, но якобы не из-за диагноза.

«Единственное, когда он у нас начал калечить других детей, вот тогда, конечно, в ноябре 2017 года я написала заявление в опеку», — рассказывает женщина.

Сразу после смерти сироты, который должен был обрести семью, о странных методах воспитания в семье начали говорить их соседи.

«Мальчишечка босиком… Он, видимо, что-то ей сказал, она его в голову. И он так заплакал, и вот он шел и кричал на всю улицу», — вспоминают соседи.

Местные жители рассказывали, что дети — якобы основной доход семьи, мол, за патронаж им начисляют деньги. А ребята постоянно меняются.

Согласно версии обвинения, мальчику было нанесено около 10 ударов по голове.

После эксгумации тела обнаружены сломанные фаланги пальцев и поврежденная грудная клетка, но определить, до или после смерти появились травмы, якобы невозможно. Адвокат Гилы считает, экспертизы проведены с нарушениями. Судя по разговору, женщина не исключает, что ребенка могли побить даже в детском саду, где, по ее словам, мальчик украл конфеты из сумки воспитателя. Точно говорить можно лишь об одном: дошкольник скончался из-за отека мозга, который привел к инсульту.

«Говорит, хрипит в спальне, кинулись в спальню. Дети все спали, его потихоньку вытащили из простыни сюда. Здесь как могла проводила реанимацию, муж вызывал скорую», — отмечает Германская.

Приемным родителям сейчас вменяют сразу несколько уголовных статей, от неисполнения обязанностей по воспитанию до умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Новые факты следователи готовы предоставить уже в суде. Но ни тогда, ни сейчас Гила Германская своей вины не признавала. В связи с этим местные жители вспомнили еще одну историю, причастность к которой супруги также отрицали. Тогда, говорят, в семье избавиться пытались от собаки, вышвырнув ее на улицу.

Источник: ren.tv