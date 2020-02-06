06.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Как получить региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам?

10:34 06.02.2020 Фото: pixabay.com
0

В Новосибирской области в 2020 году он составит 9487 рублей. Это выше аналогичного федерального показателя — 9311 рублей.

Как получить региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам?
В ЦБ пояснили механизм перехода «молчунов» в новую пенсионную схему

О правилах и порядке предоставления в регионе в 2020 году социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам рассказали в ходе тематической «горячей линии» специалисты министерства труда и социального развития Новосибирской области.
До настоящего времени эта мера поддержки относилась к федеральным выплатам и для назначения федеральной социальной доплаты к пенсии необходимо было обращаться в территориальные отделения Пенсионного фонда России.
С 1 января 2020 года региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам устанавливается государственными казенными учреждениями Новосибирской области «Центрами социальной поддержки населения» по месту жительства (пребывания) пенсионера или фактического проживания.

В конце декабря 2019 года о правилах и порядке предоставления в регионе в 2020 году социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам рассказали в рамках брифинга министр труда и социального развития Ярослав Фролов и управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Александр Терепа.

Для справки:
С 2020 года в Новосибирской области введена региональная социальная доплата к пенсии. Социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам устанавливается в случае, если совокупный доход пенсионера ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. В Новосибирской области в 2020 году он составит 9487 рублей. Это выше аналогичного федерального показателя — 9311 рублей.

Источник: mtsr.nso.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть такая доплата?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Потратят на материнский капитал 1,5 трлн рублей в России в 2020-2022 годах
11:45 06-02-2020
Потратят на материнский капитал 1,5 трлн рублей в России в 2020-2022 годах
Когда сойдутся 5 двоек: Что Ванга предсказала про коронавирус?
11:44 06-02-2020
Когда сойдутся 5 двоек: Что Ванга предсказала про коронавирус?
БердскПособие на ребенка до 3 лет: Семья с доходом в 74 916 руб. получит деньги от Путина в России. И в Бердске
11:30 06-02-2020
Пособие на ребенка до 3 лет: Семья с доходом в 74 916 руб. получит деньги от Путина в России. И в Бердске
Упиваются водкой жители Чукотки и Магаданской области
11:15 06-02-2020
Упиваются водкой жители Чукотки и Магаданской области
Подскользнулся в ванной: Обвиняют в убийстве 6-летнего мальчика опекунов в Свердловской области
11:00 06-02-2020
Подскользнулся в ванной: Обвиняют в убийстве 6-летнего мальчика опекунов в Свердловской области
БердскПочинили стоящий в наклон много месяцев фонарь на 11 квартале в Бердске
10:45 06-02-2020
Починили стоящий в наклон много месяцев фонарь на 11 квартале в Бердске
На 25% вырастут цены на жилье в России
10:44 06-02-2020
На 25% вырастут цены на жилье в России
Шипы вредят дорогам: скорость для автомобилей с шипованными покрышками могут снизить в России
10:39 06-02-2020
Шипы вредят дорогам: скорость для автомобилей с шипованными покрышками могут снизить в России
Зубные коронки из разнородных металлов могут стать причиной возникновения рака
10:35 06-02-2020
Зубные коронки из разнородных металлов могут стать причиной возникновения рака
БердскКак получить региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам?
10:34 06-02-2020
Как получить региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам?