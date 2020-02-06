В связи с выявленным дефектом на водопроводе Ду=250 мм по адресу: Микрорайон 36, прекращена подача холодной воды по ул. Черемушная от Черемушная 72 (комплекс «Здоровье» ) до ул. Микрорайон 38 , ЦТП-3А(ул.Микрорайон 36,38,22,22А,23,24,25,26,27,28,29,41,42,школа № 12,детская поликлиника № 2) с 08:30 ч. до 20:00 ч. 06.02.2020 года.
Ближайшая водоколонка, расположена в районе перекрестка ул.Рогачева\ул.Красноармейская, сообщает КБУ Бердска.
Прорвало: Отключили холодную воду на 12 часов в 13 домах, бане и поликлинике в Микрорайоне Бердска
09:55 06.02.2020
Прекращена подача воды по ул. Черемушная от Черемушная 72 (комплекс «Здоровье») до ул. Микрорайон 38. Ближайшая водоколонка, расположена в районе перекрестка ул.Рогачева\ул.Красноармейская.
В связи с выявленным дефектом на водопроводе Ду=250 мм по адресу: Микрорайон 36, прекращена подача холодной воды по ул. Черемушная от Черемушная 72 (комплекс «Здоровье» ) до ул. Микрорайон 38 , ЦТП-3А(ул.Микрорайон 36,38,22,22А,23,24,25,26,27,28,29,41,42,школа № 12,детская поликлиника № 2) с 08:30 ч. до 20:00 ч. 06.02.2020 года.
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