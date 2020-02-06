Упиваются водкой жители Чукотки и Магаданской области

Самыми активно пьющими водку в стране по итогам прошлого года стали жители Сахалинской и Магаданской областей

В топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились «Известия». Это регионы с холодным климатом, где традиционно предпочитают крепкие напитки, говорят эксперты. Власти самих «пьющих» субъектов утверждают, что принимают максимум мер по борьбе с нелегальным алкоголем, поэтому продажи легального спиртного растут.

Стабильно много

Самыми активно пьющими водку в стране по итогам прошлого года стали жители Сахалинской (12 л на душу населения) и Магаданской областей (11,4 л), а также Коми (10,6 л), Чукотки (10 л) и Карелии (9,6 л). Рейтинг формировался на основании статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов РФ.

Эти регионы традиционно лидируют и по потреблению алкоголя в целом, пояснил «Известиям» глава ЦИФРРА Вадим Дробиз.

При этом за год в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Карелии количество выпитой водки на душу населения снизились на 2%, а в Коми и на Чукотке, напротив, выросло — на 1% и 3% соответственно.

Вадим Дробиз подчеркнул, что в этих регионах высокие средние зарплаты, что дает возможность гражданам покупать легальный алкоголь. Нелегальное спиртное не учитывается в официальной статистике.

Кроме того, по словам эксперта, речь идет об удаленных территориях с холодным климатом. Там традиционно предпочитают крепкие напитки, то есть сама структура потребления спиртного диктует покупателям свои правила. При этом слабоалкогольные напитки жители этих субъектов пьют мало.

Основную массу населения большинства «пьющих» регионов составляют мужчины, в том числе те, кто приезжает туда работать вахтовым методом, пояснил Вадим Дробиз.

Замглавы департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Елена Компаниец подтвердила «Известиям», что высокий уровень продаж водки в регионе связан со сложившейся структурой потребления спиртного в условиях арктического климата. Хотя на Чукотке власти реализуют комплекс мер по ограничению продаж алкоголя и усилению контроля за легальным оборотом и пресечению нелегального.

Например, в регионе запрещена розничная продажа спиртного с 20.00 до 12.00 по местному времени. По инициативе жителей 10 сел округа введены дополнительные ограничения: в одном из них продажа алкоголя запрещена полностью, в девяти — разрешена только в определенные дни или часы.

В результате объем продаж крепкого алкоголя на Чукотке за последние шесть лет снизился в 1,5 раза, преимущественно за счёт водки.

В министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области «Известиям» сказали, что высокий уровень потребления алкоголя традиционно характерен для региона. Цифры связаны в том числе с тем, что в субъекте на 100% декларируются объемы оборота алкоголя.

— В тех регионах, где отмечен низкий уровень легальных розничных продаж алкоголя, на должном уровне не организован контроль и наблюдается засилье нелегального, теневого оборота, создающего угрозу жизни и здоровью граждан, — отмечают в региональном ведомстве.

В пресс-службе Минздрава на запрос «Известий» не ответили.

Ранее в ведомстве заявляли, что потребление алкоголя в России в целом с 2011 по 2018 год сократилось с 18 л до 9,3 л на душу населения (в пересчете на чистый спирт), то есть почти вдвое. В министерстве поясняли «Известиям», что это произошло благодаря системе учета производства и оборота алкогольной продукции ЕГАИС.

Ради всего спиртного

По данным ЦИФРРА, потребление водки увеличилось в 31 регионе, средний рост составил 6%. Некоторые субъекты показали более серьезную динамику.

Так, в Калининградской (4,1 л) и Ульяновской (3,8 л) областях потребление выросло на 15%, в Дагестане (0,9 л) и Карачаево-Черкесии (0,9 л) — на 13%, в Чечне (0,1 л) — на 100%. Однако показатель на душу населения в этих субъектах, в первую очередь северокавказских, крайне низок, отсюда и такие цифры роста. Они также связаны с «обелением» рынка, считает Вадим Дробиз. Средний уровень потребления водки по России в целом в 2019 году составлял 4,8 л на человека — с 2018-го этот показатель снизился на 2%.

В начале 2019 года в Ульяновской области отменили запрет на продажу спиртных напитков по выходным. Местные власти ввели его в 2013-м. Тогда купить алкоголь в нерабочие дни можно было лишь для похорон или поминок, причём при наличии соответствующей справки.

Калининградская область столкнулась с ростом официальных продаж водки, из-за того что жители региона стали реже ездить за границу. Например, в близлежащую Польшу и Белоруссию, откуда они активно привозили более дешевое спиртное.

В правительстве Калининградской области «Известиям» сказали, что незначительный рост потребления крепких алкогольных напитков (в частности, водки) власти региона также связывают с «обелением» рынка. Правительство региона и силовые структуры проводят системную работу по выявлению и пресечению поставок контрафактных крепких спиртных напитков в регион с территории близлежащих стран.

В других регионах оперативно не ответили на запросы «Известий».

Председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов сказал «Известиям», что рост потребления на более чем 10% считается весьма значительным. Население вряд ли могло изменить свои привычки всего за год. Эксперт уверен, что в первую очередь изменения связаны с борьбой с нелегальным алкоголем.

Источник: Известия