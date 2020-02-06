Починили стоящий в наклон много месяцев фонарь на 11 квартале в Бердске

Фонарь не принадлежит «ГорСвету». Оказалось, что он находится на территории Discovery coffee. Спустя сутки после публикации на сайте «Курьер. Среда. Бердск» поломка была исправлена.

Больше не угрожает никому из прохожих падением фонарь на «11 квартале» в Бердске

Больше не стоит в наклон фонарь на ул. Ленина в районе остановки «11 квартал» в Бердске. Напомним, читатели «Курьер. Среда. Бердск» беспокоились, не упадет ли он на прохожих. Сломанным он стоял уже много месяцев. Жителям очень хотелось, чтобы такой красивый фонарь стоял прямо и не портил вид. На следующий день после публикации фонарь починили.

Также напомним «Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что фонарь не находится в ведомстве «ГорСвета». Директор ведомства Дмитрий Мышкин сказал, что он отвечает только за уличное освещение, фонари которые стоят вдоль дорог. При этом подчеркнул, что сломанный фонарь может принадлежать стоящему рядом кафе.

Оказалось, что действительно фонари с белыми плафонами принадлежат кофейне Discovery coffee. Они стоят вдоль территории общепита. На телефоне менеджер не смогла связать с руководством. Она отметила, что фонари действительно принадлежат кафе. «Курьер. Среда. Бердск» передал просьбу жителей, и вскоре поломка была исправлена.

Автор видео Алена Романцова.