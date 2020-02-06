06.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Починили стоящий в наклон много месяцев фонарь на 11 квартале в Бердске

10:45 06.02.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
0

Фонарь не принадлежит «ГорСвету». Оказалось, что он находится на территории Discovery coffee. Спустя сутки после публикации на сайте «Курьер. Среда. Бердск» поломка была исправлена.

Починили стоящий в наклон много месяцев фонарь на 11 квартале в Бердске
Больше не угрожает никому из прохожих падением фонарь на «11 квартале» в Бердске

Больше не стоит в наклон фонарь на ул. Ленина в районе остановки «11 квартал» в Бердске. Напомним, читатели «Курьер. Среда. Бердск» беспокоились, не упадет ли он на прохожих. Сломанным он стоял уже много месяцев. Жителям очень хотелось, чтобы такой красивый фонарь стоял прямо и не портил вид. На следующий день после публикации фонарь починили.

Также напомним «Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что фонарь не находится в ведомстве «ГорСвета». Директор ведомства Дмитрий Мышкин сказал, что он отвечает только за уличное освещение, фонари которые стоят вдоль дорог. При этом подчеркнул, что сломанный фонарь может принадлежать стоящему рядом кафе.

Оказалось, что действительно фонари с белыми плафонами принадлежат кофейне Discovery coffee. Они стоят вдоль территории общепита. На телефоне менеджер не смогла связать с руководством. Она отметила, что фонари действительно принадлежат кафе. «Курьер. Среда. Бердск» передал просьбу жителей, и вскоре поломка была исправлена.

Автор видео Алена Романцова.

Починили стоящий в наклон много месяцев фонарь на 11 квартале в Бердске
Починили стоящий в наклон много месяцев фонарь на 11 квартале в Бердске
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Быстрая реакция?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Потратят на материнский капитал 1,5 трлн рублей в России в 2020-2022 годах
11:45 06-02-2020
Потратят на материнский капитал 1,5 трлн рублей в России в 2020-2022 годах
Когда сойдутся 5 двоек: Что Ванга предсказала про коронавирус?
11:44 06-02-2020
Когда сойдутся 5 двоек: Что Ванга предсказала про коронавирус?
БердскПособие на ребенка до 3 лет: Семья с доходом в 74 916 руб. получит деньги от Путина в России. И в Бердске
11:30 06-02-2020
Пособие на ребенка до 3 лет: Семья с доходом в 74 916 руб. получит деньги от Путина в России. И в Бердске
Упиваются водкой жители Чукотки и Магаданской области
11:15 06-02-2020
Упиваются водкой жители Чукотки и Магаданской области
Подскользнулся в ванной: Обвиняют в убийстве 6-летнего мальчика опекунов в Свердловской области
11:00 06-02-2020
Подскользнулся в ванной: Обвиняют в убийстве 6-летнего мальчика опекунов в Свердловской области
БердскПочинили стоящий в наклон много месяцев фонарь на 11 квартале в Бердске
10:45 06-02-2020
Починили стоящий в наклон много месяцев фонарь на 11 квартале в Бердске
На 25% вырастут цены на жилье в России
10:44 06-02-2020
На 25% вырастут цены на жилье в России
Шипы вредят дорогам: скорость для автомобилей с шипованными покрышками могут снизить в России
10:39 06-02-2020
Шипы вредят дорогам: скорость для автомобилей с шипованными покрышками могут снизить в России
Зубные коронки из разнородных металлов могут стать причиной возникновения рака
10:35 06-02-2020
Зубные коронки из разнородных металлов могут стать причиной возникновения рака
БердскКак получить региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам?
10:34 06-02-2020
Как получить региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам?