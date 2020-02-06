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Пособие за ребенка-инвалида равно 343 руб. 95 копеек в месяц

10:23 06.02.2020 Фото: www.piqsels.com
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Такую сумму получают жители Новосибирской области. И Бердска тоже. Для ее получения необходимо собрать пакет документов и сдать их в соцзащиту.

Пособие за ребенка инвалида равно 343 руб. 95 копеек в месяц
Пособие за ребенка-инвалида равно 343 руб. 95 копеек в месяц
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Пособие за ребенка инвалида равно 343 руб. 95 копеек в месяц

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Ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида

Размер 343,95 руб.

Периодичность выплаты — Ежемесячно

Круг получателей
Семьи, имеющие ребенка-инвалида

Основные документы
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
3) выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий информацию о совместном проживании ребенка-инвалида с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем);
4) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (на ребенка-инвалида).
Для назначения ежемесячной социальной выплаты на ребенка-инвалида, находящегося под опекой (попечительством), дополнительно с заявлением заявитель вправе представить по собственной инициативе выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства).

Основание
Постановление Правительства Новосибирской области от 9.11.2016 № 367-п;
Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 20.12.2010 № 383;
Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Новосибирской области» (ст.18).

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От редакции

Какие пособия есть у вас?

Аноним, 06 февраля 2020 10:54
А это мы уже встали с колен или еще только встаем?
Аноним, 06 февраля 2020 11:29
конкретно вы - похоже садитесь

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