Такую сумму получают жители Новосибирской области. И Бердска тоже. Для ее получения необходимо собрать пакет документов и сдать их в соцзащиту.

Пособие за ребенка-инвалида равно 343 руб. 95 копеек в месяц

Ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида

Размер 343,95 руб.

Периодичность выплаты — Ежемесячно

Круг получателей

Семьи, имеющие ребенка-инвалида

Основные документы

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;

3) выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий информацию о совместном проживании ребенка-инвалида с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем);

4) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (на ребенка-инвалида).

Для назначения ежемесячной социальной выплаты на ребенка-инвалида, находящегося под опекой (попечительством), дополнительно с заявлением заявитель вправе представить по собственной инициативе выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства).

Основание

Постановление Правительства Новосибирской области от 9.11.2016 № 367-п;

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 20.12.2010 № 383;

Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Новосибирской области» (ст.18).