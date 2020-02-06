Пособие за ребенка-инвалида равно 343 руб. 95 копеек в месяц

Ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида
Размер 343,95 руб.
Периодичность выплаты — Ежемесячно
Круг получателей
Семьи, имеющие ребенка-инвалида
Основные документы
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
3) выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий информацию о совместном проживании ребенка-инвалида с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем);
4) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (на ребенка-инвалида).
Для назначения ежемесячной социальной выплаты на ребенка-инвалида, находящегося под опекой (попечительством), дополнительно с заявлением заявитель вправе представить по собственной инициативе выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства).
Основание
Постановление Правительства Новосибирской области от 9.11.2016 № 367-п;
Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 20.12.2010 № 383;
Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Новосибирской области» (ст.18).