Когда сойдутся 5 двоек: Что Ванга предсказала про коронавирус?

Болгарская провидица просила не рассказывать о пророчестве до того момента, пока не наступит год Белой Металлической Крысы. Ванга просила обратить внимание на даты, в которых есть пять двоек. Несложно догадаться, что это: 22.02.2020 года и 22.12.2020 года.

Ванга сулила, что будет опасное время, когда сойдутся 5 двоек

Несмотря на то, что суеверия в современном мире, казалось бы, должны кануть в Лету, люди до сих пор обращаются к необъяснимому — и верят в него. В том числе, огромной популярностью пользуются пророчества различных провидцев из прошлого: Нострадамуса, Матроны, Мессинга. Первое же место можно смело отдать знаменитой болгарской ясновидящей Ванге: её предсказания до сих расшифровывают «лучшие умы», и связывают их с происходящими событиями.

Недавно было сделано «открытие»: оказывает, Ванга предсказывала эпидемию, которая произойдёт в начале XXI века, и охватит весь мир. Несложно догадаться, что слова провидицы теперь проецируют на происходящее в Китае. Предполагается, что болгарская ясновидящая смогла за много лет до эпидемии предвидеть её — и множество смертей, которые произойдут вследствие заболевания.

Что предсказывала Ванга про коронавирус

Исследователи обнаружили страшное пророчество Вангелии Гуштеровой, которая была известна в своё время, как «баба Ванга». Оказалось, что ещё в прошлом веке болгарская ясновидящая смогла предугадать появление смертельно опасного вируса, который унесёт множество человеческих жизней.

Правда, Ванга искренне считала, что очаг распространения инфекции будет находиться не в Китае, а в Африке. По мнению исследователей, слова ясновидящей можно трактовать так: смертельная болезнь будет быстро распространяться, люди не будут знать, как её вылечить, а на разработку вакцины уйдёт более года.

Пока будут разрабатывать лекарство, способное предупредить заражение, многие погибнут.

Ранее, когда мир был охвачен паникой из-за новостей о скором апокалипсисе, также упоминалось пророчество Ванги. Болгарская ясновидящая якобы говорила о том, что людей начнёт «косить» неизвестная болезнь — они будут покрываться гнойниками, падать и умирать.

Пять двоек и пророчество Ванги

Не так давно стало известно, что ясновидящая упоминала в своих предсказаниях о «важных датах» в 2020 году. Якобы болгарская провидица просила не рассказывать о пророчестве до того момента, пока не наступит год Белой Металлической Крысы. Ванга просила обратить внимание на даты, в которых есть пять двоек. Несложно догадаться, что это: 22.02.2020 года и 22.12.2020 года.

Конспирологи уже «наметили» на 22 декабря 2020 года очередной апокалипсис, хотя о нём Ванга в данном пророчестве не упоминала. А вот современные исследователи, которые изучают пророчества «бабы Ванги», решили, что речь идёт о коронавирусе из Китая.

Специалисты ранее давали прогнозы о том, что к середине февраля эпидемия должна достичь своего пика, а уже к концу марта «сойти на нет». Тем не менее, возможно именно 22 февраля произойдёт некий переломный момент, который и предсказывала Ванга. Может быть, коронавирус в действительности начнёт проигрывать в борьбе с современными медицинскими препаратами — или же наоборот: вырвется «на свободу», далеко за пределы Поднебесной.

Отметим, что на данный момент случаи заболевания коронавирусом фиксируют по всему миру, но их можно назвать единичными. В самом Китае количество смертей от страшной болезни только растёт: в том числе, по данным на 5 февраля, количество умерших от короновируса стремится к 500 человек.

Стоит ли верить пророчествам Ванги? Поклонники болгарской ясновидящей уверены, что стоит, и говорят о том, что большинство пророчеств сбываются. Скептики же уверяют: Ванга лишь «угадывала» грядущие события, но не могла их предвидеть. «Совпадения» же можно увидеть только в том случае, если очень этого хотеть.

Источник: TheRussianTimes