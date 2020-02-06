Разделали собаку из приюта и пожарили на сковородке живодеры в Сахалине

Собаку якобы подбирали для дедушки, чтобы охраняла дом. Поэтому зверь должен был быть крупным, упитанным и молодым. Ника подходила идеально. Провожали всем приютом. Было и радостно, и немного грустно.

Нику подобрали ещё щенком. Привезли в приют, выходили, подлечили

На Сахалине сотрудники приюта для животных, узнав судьбу одного из своих любимых питомцев, были просто шокированы и теперь хотят привлечь его хозяев к ответственности. Когда пара приехала в питомник, они сообщили, что ищут молодую и крупную собаку для охраны дома дедушки. Эти люди производили впечатление приличных людей. Только вот, как выяснилось позже, планы у них были чудовищными.

Знакомьтесь, это Ника. Её подобрали ещё щенком. Привезли в приют, выходили, подлечили. Собака быстро стала всеобщей любимицей. Через год, когда в поисках домашнего питомца в передержку пришли мужчина и женщина, Ника очаровала и их.

«Спокойно зашли на территорию приюта. Ника обратила на них внимание. Подбежала. Ласкаться стала. Ну и так они, немножечко пройдясь, решили, что это будет Ника. Понравилась им Ника», — вспоминает руководитель приюта Ирина Савицкая.

Собаку якобы подбирали для дедушки, чтобы охраняла дом. Поэтому зверь должен был быть крупным, упитанным и молодым. Ника подходила идеально. Провожали всем приютом. Было и радостно, и немного грустно.

Екатерина, волонтер в том самом приюте, откуда забрали Нику, теперь смотрит эти кадры с комом в горле. Больше живой собаку она не видела. Новые владельцы должны были тем же вечером прислать фотографии питомца с нового места. Но пропали.

«Мы передали за время нашей работы 437 питомцев владельцам. С каждым заключается договор. В договоре прописывается ФИО, адрес проживания, паспортные данные, ну и описывается само животное», — отмечает Савицкая.

Сотрудники поехали на поиски, но адрес оказался ложным. Поспрашивали соседей, они рассказали, где на самом деле нужно искать.

«Это было где-то здесь. Либо её несли к дому… Потому что там, в предбаннике, основная часть. Остальное там у них, на плите», —- говорит волонтер.

Екатерина едва сдерживает слёзы. В тот день она поехала на поиски с мужем. Супруг и выяснил ужасающую правду.

«Он вышел сюда, говорит: всё, вы можете никуда не ехать. Они съели собаку. Мы вернулись обратно, я начала осматривать. Увидела таз с кровью. Потом мясо они жарили на сковородке, поужинали. И доваривали суп», — говорит Екатерина Валюс.

Вызвали полицейских. Составили протокол. На том всё и закончилось. Сотрудники и волонтеры приюта даже представить себе не могли, что их любимицу, в которую они вложили столько сил, времени и средств, ждет такая судьба. Женщина, которая забирала собаку, не вызвала никаких подозрений и выглядела вполне прилично.

«Ну, это обычный пуховик, угги, черные штаны. Она была в шапочке. Я не скажу, что это прямо какие-то алкоголики и так далее. Соответственно, если люди прямо пьют беспробудно, у них и на одежду не будет. Они одеваются, что где найдется. А тут нет, она нормально одета», — отмечает волонтер.

Руководство приюта уже подключило зоозащитников и представителей местных властей. Вместе они намерены добиваться возбуждения уголовного дела и самого сурового наказания для живодеров. Чтобы все поняли: приют для животных — не скотобойня.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области сообщили, что 30 января в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от жителя областного центра о том, что в одном из домов островной столицы происходит жестокое обращение с животным.

Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили и задокументировали данный факт. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Автор видео Рен-ТВ



Источник: Рен-ТВ