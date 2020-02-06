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Сексолог Игорь Лях: Теребят член от волнения и для получения удовольствия дети

16:45 06.02.2020, Елена Белоусова Фото: Pixabay.соm
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«Курьер. Среда.Бердск» продолжает рубрику «Нестыдные вопросы». Почему сын постоянно трогает половые органы, гениталии? Как отучить ребенка трогать себя?

Сексолог Игорь Лях: Теребят член от волнения и для получения удовольствия дети
После года мальчики начинают интересоваться половыми органами
Сюжет: Нестыдные вопросы
Сексолог Игорь Лях: Теребят член от волнения и для получения удовольствия дети

Сексолог Игорь Лях: Теребят член от волнения и для получения удовольствия детиПочему Роза ходит в цирковую студию, а я на рисование?Ещё 6 новостей

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась мама четырехлетнего сына.

— Мой сын трогает половые органы. Я ему сказала, что если он будет их трогать, они отпадут. На следующий день подходит сын и говорит: «Я трогал, у меня ничего не отпало». Что делать? — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница Бердска.

Дети — любознательные существа. В 2-4 года многие родители замечают за своими детками то, что они трогают половые органы. Обычно это случается с мальчиками. Новосибирский сексолог Игорь Лях рассказал, почему ребенок трогает свои гениталии.

В 3 месяца дети тянут в рот пальцы рук. В 6 месяцев рассматривают свои руки, пальцы, шевеля ими, проверяя, что это такое. Ближе к году в рот пытаются засунуть практически все, что попадает под руку. Это нормальный физиологический процесс. После года дети начинают интересоваться половыми органами. Обычно это случается с мальчиками, у девочек нет выступающих частей тела.

Привычка малыша трогать свои гениталии не всегда говорит об излишней сексуальности. Детское любопытство приводит к тому, что ребенок рано или поздно обнаружит свои половые органы. В глубине души практически все дети понимают, что трогать свои половые органы не нужно на глазах у всех, поэтому очень часто прячутся под одеялом, когда родители этого не видят.

Некоторые родители пытаются не замечать этого, только потому что не знают, как объяснить, зачем эти штуки и как ими предстоит пользоваться. Каждый случай индивидуален, поэтому стоит обратиться к детскому психологу, чтобы получить персональную рекомендацию.

— Детей нужно учить половой гигиене. Объяснять, что руками их нельзя трогать. Если туда попадет грязь, то детишки никогда не родятся. У нас есть одна беда — старая система управления запретами не работает. Любой ребенок у смартфона может спросить, что такое секс. Потом посмотреть картинки. Поверьте, не каждый взрослый способен понять, чем это там люди занимаются. Если вы хотите сохранить доверие, ответ не должен противоречить истине. В противном случае, ваши дети будут задавать стыдные вопросы соседям, смартфонам, друзьям, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Лях.

Прежде чем начать половое просвещение, спросите, почему у сына или дочки возник такой вопрос. Если он вам доверяет, то он вам расскажет. Услышанное может поставить вас в тупик.

Одни мальчики теребят член от волнения и тревоги, другие в юном возрасте 5-6 лет трогают органы для получения удовольствия.
Когда стоит бить тревогу? Постоянное тисканье своих гениталий у ребенка может говорить о нарушениях в работе нервной системы. А возможно ребенка беспокоят острицы. Пройдете курс лечения и проблема будет решена, советует сексолог.

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