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Передал опеке брошенную на пять лет в клинике девочку суд Москвы

16:30 06.02.2020 Фото: pixabay.com
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Суд также определил, что ребенок должен будет содержаться в органах опеки до совершеннолетия и обязал родителей выплачивать алименты на содержание девочки в размере 1/4 зарплаты.

Передал опеке брошенную на пять лет в клинике девочку суд Москвы
Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки

Пресненский суд Москвы решил передать в органы опеки девочку, которую родители не забирали из клиники более пяти лет. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил передать ребенка на попечение в территориальный орган опеки по месту фактического нынешнего нахождения девочки», — зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Суд также определил, что ребенок должен будет содержаться в органах опеки до совершеннолетия и обязал родителей выплачивать алименты на содержание девочки в размере 1/4 зарплаты.

Кроме того, Пресненский суд ограничил в правах родителей девочки — Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, удовлетворив исковое заявление органов опеки и попечительства района Арбат.

Родители обжалуют решение суда, сообщила ТАСС адвокат Ольга Лукманова. «Мы обязательно обжалуем сегодняшнее решение. Суд не учел то обстоятельство, что мать ребенка Татьяна Максимова не присутствовала на судебном заседании, так как находится на больничном. У нее онкологическое заболевание», — сказала она.

Родившаяся в 2014 году в клинике «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте в Москве девочка после выписки была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. Ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет. Как сообщили в пресс-службе медцентра, здоровью девочки ничего в настоящее время не угрожает.

Как следует из базы данных суда, к родителям ребенка ранее уже подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.

Источник:ТАСС

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