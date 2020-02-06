Импичмент Трампа провалил сенат США

Глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти. Конгрессмены сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.

Импичмент Трампу закончился ничем

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.

Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти.

Конгрессмены сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.



Для отстранения президента от власти требовалось две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате изначально не намеревалось объявлять Трампу импичмент.Импичмент ТрампаПалата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование конгрессу.Демократы заявляли, что глава Белого дома задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена и его сына, а затем препятствовал расследованию.Сам президент США заявлял, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией. Юристы Белого дома настаивали, что своими действиями демократы нарушают Конституцию США, и требовали немедленно оправдать президента.Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент.

Источник: РИА Новости