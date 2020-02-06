Импичмент Трампа провалил сенат США

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти.
Конгрессмены сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.
Импичмент Трампа
Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование конгрессу.
Демократы заявляли, что глава Белого дома задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена и его сына, а затем препятствовал расследованию.
Сам президент США заявлял, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией. Юристы Белого дома настаивали, что своими действиями демократы нарушают Конституцию США, и требовали немедленно оправдать президента.
Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент.
Источник: РИА Новости
американцам то как, нормально все эти игрища оплачивать?