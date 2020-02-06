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«Замерзнете же здесь!»: Остановил кортеж ради рукопожатия с россиянами в Череповце Владимир Путин

15:45 06.02.2020 Фото: pixabay.com
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Президент России остановил кортеж, чтобы пообщаться с людьми, ожидавшими его на улице, после встречи с представителями общественности в Череповце.

«Замерзнете же здесь!»: Остановил кортеж ради рукопожатия с россиянами в Череповце Владимир Путин
После недолгого общения президент попрощался с людьми и пошел обратно к автомобилю

Президент РФ вышел к ожидающим его людям из автомобиля, пожал руки и ответил на несколько вопросов.

Президент РФ Владимир Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с людьми, ожидавшими его на улице, после встречи с представителями общественности в Череповце.

«Замерзнете же здесь!» — сказал глава государства, подойдя к людям.

Он пожал жителям Череповца руки, а также ответил на несколько раздавшихся из толпы вопросов. После недолгого общения президент попрощался с людьми и пошел обратно к автомобилю. Многие снимали инцидент на камеры смартфонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Череповце Владимир Путин провел встречу с представителями общественности. В частности, во время нее он раскрыл секрет молодости и долголетия.

Источник: 5-tv.ru

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От редакции

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Аноним, 06 февраля 2020 16:08
Ну надо же. Опустился для общения с народом, который ни во что ни ставит. Видимо реально рейтинги падают. Да и одной ногой в могиле.
Аноним, 06 февраля 2020 16:34
Кое-кто по своему менталитету -двумя.
Аноним, 06 февраля 2020 16:13
какие храбрые у ВВП двойники...)

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