«Замерзнете же здесь!»: Остановил кортеж ради рукопожатия с россиянами в Череповце Владимир Путин

Президент России остановил кортеж, чтобы пообщаться с людьми, ожидавшими его на улице, после встречи с представителями общественности в Череповце.

После недолгого общения президент попрощался с людьми и пошел обратно к автомобилю

Президент РФ вышел к ожидающим его людям из автомобиля, пожал руки и ответил на несколько вопросов.

Президент РФ Владимир Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с людьми, ожидавшими его на улице, после встречи с представителями общественности в Череповце.

«Замерзнете же здесь!» — сказал глава государства, подойдя к людям.

Он пожал жителям Череповца руки, а также ответил на несколько раздавшихся из толпы вопросов. После недолгого общения президент попрощался с людьми и пошел обратно к автомобилю. Многие снимали инцидент на камеры смартфонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Череповце Владимир Путин провел встречу с представителями общественности. В частности, во время нее он раскрыл секрет молодости и долголетия.

Источник: 5-tv.ru