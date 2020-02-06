Теряет воду и тепло из-за 342 км дырявых труб КБУ Бердска

По словам Татьяны Неделько, 77% городских сетей изношены более чем на 60%

Проблему городских инженерных сетей озвучила 5 февраля на форуме «Актуальные вопросы городского хозяйства и строительства» заместитель директора КБУ Татьяна Неделько.

На территории РФ более 80% городов имеют население до 110 000 человек. Аналогично Бердску. Бюджетная система этих городов, как и нашего, дотационная, отметила Татьяна Неделько. 95% потребителей Бердска подключена к централизованной системе водоснабжения. Около 79% имеют централизованное отопление. Почти такое же количество подключено к централизованной канализации. Ресурсоснабжение потребителей в большей степени осуществляется посредством муниципальных сетей, находящихся на обслуживании предприятий.

Тепловых сетей в городе 134 км, питьевого водоснабжения 296 км и 149 сетей канализации. Проблематика в эксплуатации сетевого комплекса очень разнообразна: отсутствие пропускной способности, стесненности, несоблюдение нормативов при строительстве, сложные геологические условия. Но основная актуальная проблема сетевого комплекса — высокая степень износа. На территории Бердска около 77% всех сетей имеют срок службы более 25 лет. Это говорит и о том, что срок износа более 60%.

77% сетей служат более 25 лет

Автор видео Галина Панчева



Самыми изношенными в Бердске являются сети теплоснабжения. Около 117 км, 80% от общей протяженности, служат более 25 лет. Далее идут сети водоснабжения: 225 км считаются изношенными (75%) и канализационные — 106 км.

Износ сетей влияет на аварийность и потери ресурсов при транспортировке, подчеркнула Неделько.

— Мы провели аналитику за последние 5 лет. В течение года на теплосетях мы ликвидируем аварии более 30 раз, на водоснабжении показатель в два раза больше — мы устраняем 75 крупных и средних аварий. На сетях водоотведения аварий поменьше — в основном подпоры, до 10 в год, — акцентировала Татьяна Юрьевна.

Большинство аварий сопряжены с ограничением или прекращением поставки ресурсов потребителям.

Потери ресурсов при транспортировке обусловлены разными факторами, в том числе они технологические, связанные с конструктивом, особенностями прокладки сетей, коммерческие — недоставление, недооплата услуг. Но они в том числе делятся на аварийные. По аварийным ситуациям в последнее время наблюдается динамика роста составляющей потерь. Начиная с 2015 года ежегодно потери тепла при транспортировке возрастает на 1%. Это потери, связанные с износом и авариями, пояснила Неделько.

По воде еще больше процент. Ежегодно потери ресурсов, связанные с авариями, 2-2,5%. Сами аварийные работы, потери ресурсов в тарифе не учтены. Затраты на устранение аварий и потери ресурсов — это убытки предприятия.

— В тарифах в сумме на сетевую инфраструктуру заложено около 16 млн рублей в среднем на все сети. Из этих 16 млн рублей плановых работ, связанных с перекладкой и ремонтом, всего 10%, а 90% — это непредвиденные затраты на ремонты сетей. Если взять аналитику по нормативам, ежегодно по перекладке нужно менять, обновлять сети до 8% от общей протяженности. По сетям теплоснабжения и водоотведения это примерно 4,5 км в год, по сетям водоснабжения — около 9 км. Оцениваются эти затраты в размере 170 и более млн рублей. Совершенно очевидно, что тарифы на ресурсоснабжение не в состоянии покрыть необходимые финансовые затраты. На помощь идет бюджетное софинансирование. Если за последние пять лет провести анализ этого софинансирования, в среднем Бердск получил в рамках разных программ на сети около 149 млн рублей. Где-то около 30 млн в год. В основном это были вложения финансовые в наиболее аварийные эксплуатационные сети. 30 млн, 16 млн, все равно не достает городу потребных 170 и более млн рублей.

Все равно основная часть сетевой инфраструктуры остается незадействованной в перекладке. Ставится вопрос привлечения к этой теме не только местного, регионального бюджетов, тарифов предприятий, но и поднятие этой темы до федерального уровня. Именно на этом уровне открылся зеленый свет — был предложен проект изменения в программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Эта государственная программа и эти изменения предлагают проработать механизм выделения федеральных денег субъектам именно на реконструкцию, модернизацию сетей тепло и водоснабжения, водоотведения со степенью износа 60%. Если эти изменения будут приняты, то со второго полугодия этого года механизм федерального финансирования привлечения денег в сферу сетевой инфраструктуры будет реализован, и Бердск, как многие малые города, сможет получить дополнительные финансовые источники, чтобы проводить такие масштабные финансовые работы на своих территориях. Мы уже прорабатываем и до конца квартала этого года представим в горадминистрацию наше предложение по сетевому комплексу с указанием сетей и адресов, укрупненной стоимости для того, чтобы можно было Бердску через Новосибирскую область заявляться на финансирование и получение федеральных субсидий, — акцентировала Татьяна Неделько.

Спикер бердского горсовета депутатов Валерий Бадьин отметил, что, по примерным оценкам, сумма на замену сетей водоотведения и отопления порядка 2,5 млрд рублей, а то и выше. В декабре 2018 года на гражданском форуме «Мы вместе» в Бердске первый раз упомянули о программе «Энергетика малых городов». Татьяна Юрьевна подготовила аналитическую записку примерно такого же содержания, как на этом форуме и ее передали в конце 2019 года. 21 января 2020 года поступила информация, что министерство ЖКХ разработало этот порядок, проект постановления правительства РФ уже опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

— Даже если брать 10 лет по 250 млн рублей — мы таких денег никогда в жизни не найдем. Возможно, наше обращение сыграло роль последней капли. Даже большие глобальные вопросы надо не бояться поднимать и стараться добиваться ответа, — подчеркнул Бадьин.