Киану Ривз появился на страницах учебника истории

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Киану Ривз попал на страницы учебника Создатели украинского учебника «Всемирная история» за десятый класс разместили на его страницах отфотошопленную фотографию «Обед на небоскребе», на которой изображен американский актер Киану Ривз.

Электронная версия книги доступна на сайте издательства «Орион».

Оригинальный снимок был сделан неизвестным фотографом в 1932 году. На нем изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. Рядом с рабочими теперь появился и грустный Ривз. Фото опубликовано в разделе учебника «Соединенные Штаты Америки в междувоенный период» на 58-й странице. Нигде не написано, что иллюстрация не является оригиналом, также в разделе нет информации об американском актере.

Главный редактор издательства «Орион» Ирина Красуцкая сообщила , что сможет оценить ситуацию после того, как автор учебника Игорь Щупак объяснит появление отредактированной иллюстрации.

«Каждая фотография в учебнике имеет свое специальное значение», — сказала она.