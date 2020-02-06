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Образование / Общество

Киану Ривз появился на страницах учебника истории

15:15 06.02.2020 Фото: wikipedia.org
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Чтобы приобрести учебник, необходимо заказать его заранее в книжном магазине, в наличии в магазинах его нет.

Киану Ривз появился на страницах учебника истории

Киану Ривз попал на страницы учебника

Создатели украинского учебника «Всемирная история» за десятый класс разместили на его страницах отфотошопленную фотографию «Обед на небоскребе», на которой изображен американский актер Киану Ривз.
Электронная версия книги доступна на сайте издательства «Орион».

Оригинальный снимок был сделан неизвестным фотографом в 1932 году. На нем изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. Рядом с рабочими теперь появился и грустный Ривз. Фото опубликовано в разделе учебника «Соединенные Штаты Америки в междувоенный период» на 58-й странице. Нигде не написано, что иллюстрация не является оригиналом, также в разделе нет информации об американском актере.
Главный редактор издательства «Орион» Ирина Красуцкая сообщила , что сможет оценить ситуацию после того, как автор учебника Игорь Щупак объяснит появление отредактированной иллюстрации.
«Каждая фотография в учебнике имеет свое специальное значение», — сказала она.
Комментарием Щупака РИА Новости пока не располагает. Корреспондент агентства пытался в нескольких книжных магазинах в центре Киева найти печатную версию учебника по истории за десятый класс, однако в продаже его обнаружить не удалось. Как выяснилось, чтобы приобрести учебник, необходимо заказать его заранее в книжном магазине.
Источник: РИА Новости
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