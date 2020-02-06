Вспорол себе живот разрезавший на ужин мясо житель Омска

Нож соскользнул и воткнулся ему в живот. В больницу омича доставили, истекающего кровью. Врачи диагностировали у него проникающую колото-резаную рану

Омич вспорол себе живот, когда готовил ужин

Его удалось спасти.

Вчера, 5 февраля, в ГБ-1 был доставлен 48-летний омич. Мужчина воткнул в себя нож, когда резал мясо. Нож соскользнул и воткнулся ему в живот.

В больницу омича доставили, истекающего кровью. Врачи диагностировали у него проникающую колото-резаную рану передней брюшной стенки с повреждением сальника, капсулы печени.

Судя по всему, мужчина пытался справиться с кровотечением без помощи медиков. Рану он получил днем, а в больницу был доставлен только около 9 часов вечера. Омич был неоднократно судим за кражи и незаконное хранение наркотиков. По факту его ранения полицейским предстоит сделать проверку.

Источник: om1.ru